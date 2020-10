Aldi nimmt zahlreiche Produkte aus dem Sortiment – darunter ausgerechnet DAS

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Mülheim. Die Nachfrage bei Aldi, Lidl und Co. nach bestimmten Produkten ist in diesem Jahr explodiert. Hamsterkäufer legten sich zur Zeit des Corona-Lockdowns gewaltige Vorräte an Klopapier, Nudeln und weiteren haltbaren Produkten zu.

Mit der zweiten Welle sind nun wieder die ersten Hamsterkäufer gesichtet worden, die massenweise bunkern. Ausgerechnet in dieser Zeit nimmt Aldi Süd eine Vielzahl an Produkten aus dem Programm. Darunter auch Klopapier! Das berichtet das Onlineportal „Chip.de“.

Aldi Süd nimmt zahlreiche Artikel aus den Regalen. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Aldi nimmt Klopapier aus dem Regal – aus diesem Grund

Demnach sollen bis zu 150 Produkte aus dem Sortiment genommen werden, die sich nur schleppend verkaufen. Dazu zählen etwa bestimmte Verpackungsgrößen bei Klopapier und Küchenrollen oder bestimmte Säfte.

Stehen Kunden jetzt also vor leeren Klopapierregalen?

Das sagt Aldi Süd

Die Antwort lautet: „nein“. Aldi Süd versichert gegenüber „Chip.de“: „Natürlich werden wir auch in Zukunft weiterhin ausreichend Papierwaren anbieten, allerdings wie gesagt in größeren Verpackungseinheiten“.

Heißt im Klartext: Aldi Süd setzt in der zweiten Corona-Welle beim Klopapier auf Verpackungen ab der Größe von acht Rollen. Verpackungen mit kleineren Mengen fliegen raus.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche erscheinen Prospekte mit Angeboten

Bei den aussortierten Produkten würde es sich um solche handeln, die erst seit wenigen Monaten bei Aldi Süd getestet würden. Keine ungewöhnliche Vorgehensweise von Discountern und Supermärkten. Finden Artikel bei Kunden keinen Anklang werden, schaffen sie es in der Regel nicht in das Standardsortiment. (ak)