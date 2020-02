Aldi: Revolution! Discounter ändert Sortiment mit radikaler Änderung

Der Discounter ändert sein Sortiment. Bier und Wasser stehen bald in Mehrwegflaschen aus Glas im Regal. Aldi Süd reagiert damit auf mögliche gesetzliche Änderungen und dem Trend zu weniger Plastik, den Kunden immer ernster nehmen.

In rund 50 Aldi-Filialen in den Regionen Eschweiler und Bingen sollen die Glasfalschen zunächst getestet werden. Angeboten werden Mineralwasser von Gerolsteiner und die Biersorten Bitburger, Krombacher und Früh Kölsch.

Aldi ändert sein Sortiment

Bier und Wasser würden mit hoher Frequenz gekauft werden, daher haben diese Getränkesorten einen großen Einfluss auf die Umsätze.

Die Belieferung mit Mehrwegflaschen sei wohl gar nicht das Problem, so ein Experte gegenüber der „Lebensmittelzeitung“. Die Herausforderung sei die Rücknahme, denn das Verfahren sei sehr teuer für Händler wie Aldi.

Discounter testet Glasflaschen

Der Gesetzgeber macht aber immer mehr Druck. Die geforderte Quote von 70 Prozent Mehrwegverpackungen wird kaum erreicht. Daher könnten demnächst sogar politische Sanktionen folgen.

Der Kauf von Bierkisten bei Aldi Süd lohne sich aber nur bedingt. Andere Märkte hätten wöchentlich neue Angebote und zahlen meist weniger, so die „Lebensmittelzeitung“. Doch könnte der Discounter damit Kunden in den Laden locken, die bislang nicht so gerne aus PET-Flaschen trinken wollten.

Wunsch nach weniger Plastik wächst

Der Wunsch, plastikfrei einkaufen zu gehen, steigt immer mehr bei den Kunden. Das hat großen Einfluss auf Aldi und Co., die in der Vergangenheit auf Plastik gesetzt hatten.

Der Testlauf sei noch recht provisorisch. Für die Rücknahme der Flaschen gibt es keine Automaten. Daher stehen leere Kisten an den Kassen um die leeren Flaschen abgeben zu können.