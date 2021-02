Aldi: „Hoppla!“ – Kunde entdeckt heftige Beleidigung in Prospekt

Oha! Was für ein Begriff hat sich denn hier in den Aldi-Prospekt eingeschlichen?

Ein Kunde traute seinen Augen nicht, als er beim Durchblättern den Namen dieses Produktes liest. Als er Aldi darauf hinweist, kann er sich nur noch mit Humor behelfen.

Aldi-Kunde entdeckt Beleidigung im Prospekt

Denn im Prospekt kündigt Aldi ein so genannten „Flachwichser-Set“ zum Putzen an. Moment... „Flachwichser“? Was für vulgäre Begriffe packt der Discounter denn hier aus?

Im Aldi-Prospekt hatte sich ein peinlicher Buchstabendreher eingeschlichen. Foto: Facebook

Doch dem Kunden ist natürlich schnell klar, dass es sich hier um einen unglücklichen Buchstabendreher handelt. Statt „Flachwichser“ sollte hier eigentlich „Flachwischer“ stehen.

„Könnt ihr uns sagen, wo es den Flachwichser noch gibt?“, fragt der Kunde mit einem Augenzwinkern auf Facebook. „Eure Kollegen in den Filialen gucken mich nur immer an und lachen.“

Aldi entschuldigt sich für peinlichen Prospekt-Patzer

Aldi Süd ist der peinliche Fauxpas offensichtlich sehr unangenehm. „Hoppla, da hat sich wohl tatsächlich der Fehlerteufel eingeschlichen“, schreibt ein Mitarbeiter des Aldi-Social-Media-Teams unter den Facebook-Beitrag.

Selbst als der Kunde ihn beruhigen will und betont, dass er den Buchstabendreher „klasse“ finde, gibt sich der Aldi-Angestellte verantwortungsbewusst: „Kann, aber sollte natürlich nicht passieren. Aber super, dass du es mit Humor nimmst.“

Der Kunde stimmt zu: „Man muss ja nicht dauernd und überall das stänkern anfangen. Einfach mal auf die Zehenspitzen stellen und über den Tellerrand hinaus gucken.“ Eine vernünftige Einstellung, auf die das Social-Media-Team von Aldi auf Facebook leider nicht allzu oft stößt. (at)