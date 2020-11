Aldi: Krasse Szenen beim Discounter – hier eskalieren Hamsterkäufe

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Unfassbar, welch ein Spektakel sich derzeit bei Aldi in Großbritannien abspielt!

Vor dem Lockdown, der in England ab Donnerstag in Kraft tritt, wollen die Briten es scheinbar noch mal wissen. Obwohl die Lebensmittelgeschäfte geöffnet bleiben, hamstern die Menschen, was das Zeug hält. Bei Aldi schlagen die Kunden jetzt laut dem „Mirror“ richtig über die Stränge.

Aldi: Irre Szenen! Das passiert gerade in den britischen Discountern

Leere Regale und volle Einkaufskörbe kennen wir ja auch aus Deutschland. Doch nach der heftigen Kritik aus dem ersten Lockdown traut sich hierzulande kaum noch ein Kunde, das Klopapier gleich stapelweise in den Einkaufswagen zu legen.

Ganz anders in Großbritannien. „Es war verdammt viel los in dem Laden“, berichtet ein Zeuge dem „Mirror“ nach seinem Einkauf. „Ich war wirklich sprachlos, als ich gesehen habe, welche Massen die Menschen auf das Kassenband geladen haben.“

Vor dem Mann spielen sich Szenen der Panik ab: Unfassbare Mengen an Reis, Pasta und Chips wandern vom Einkaufswagen auf das Band. Doch wenn das für dich schon nach einem übertriebenen Hamsterkauf klingt, musst deine Fantasie noch einen draufsetzen.

Mega-Hamsterkäufe bei Aldi in England: Was dieser Mann im Wagen schiebt ist noch eine harmlose Menge... Foto: imago images

Denn die schiere Masse der Waren könnte glatt eine ganze Hamsterkolonie satt machen – und das über Monate!

Zu den rund 40 Tüten Nudeln gesellen sich ebenso viele Packungen Reis. Ein einziger fleißiger Kunde hat sie etwa einen halben Meter hoch auf dem Kassenband aufgetürmt.

So reagiert der Kassierer auf den Mega-Hamsterkauf

Laut dem Zeugen soll der Kassierer dem Mann zwar staunend bei dieser Aktion zugesehen, den Mega-Hamsterkauf am Ende allerdings kommentarlos abgerechnet haben.

Womöglich reagierte der Kassierer so gelassen, weil seine Aldi-Filiale trotz Panik-Käufen besser mit Nudeln und Co. bestückt ist, als man vermuten würde.

In einem offenen Brief verkündete Aldi-CEO Giles Hurley laut „Mirror“ schließlich, dass niemand sich um Lebensmittel zu sorgen bräuchte. An jedem Tag erreiche mindestens eine neue Lieferung die Filialen.

Darum bittet Aldi die Kunden

Während des letzten Lockdowns hatte Aldi in Großbritannien als Konsequenz Höchstabgabemengen festgelegt. Für den neuen Lockdown hat der Discounter von dieser Maßnahme abgesehen, forderte aber seine Kunden dazu auf, nur die Dinge zu kaufen, die sie wirklich benötigen.

Dass der Appell bei den Kunden dieser Filiale in Großbritannien nicht angekommen ist, beweisen die Bilder aus dem „Mirror“, die du dir hier >>>>> ansehen kannst. (vh)