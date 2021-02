Aldi: Kundin beschwert sich über ausgetauschtes Sortiment – „schmeckt furchtbar“

Aldi Nord und Aldi Süd sind eigentlich dafür bekannt, dass sie ein durchaus unterschiedliches, wenn auch stets ähnliches Sortiment hatten.

Seit einigen Monaten nähern sich die beiden Aldi-Unternehmen wieder an. Nach eigenen Angaben sollten bis Ende des Jahres 2020 „rund 100 Eigenmarken zusammengeführt werden“.

Kundin beschwert sich bei Aldi über neue Produkte im Sortiment

Das merken nun auch die Kunden. Doch nicht jedes Produkt aus dem Nord-Aldi kommt bei den Aldi-Süd - Kunden gut an. Im Gegenteil.

Eine Kundin beschwert sich nun massiv über den Wechsel eines Lebensmittels bei Aldi Süd. Und bemängelt auch, dass die gute Qualität seit der Zusammenführung der Eigenmarken „gegen ein schlechteres Produkt ausgetauscht“ wird.

Aldi Nord - Sekt schmecke nicht wie der Sekt von Aldi Süd

„Seitdem Aldi Süd und Aldi Nord ihre Produkte angleichen, empfinde ich das Aldi Süd Sortiment immer schlechter. Nach und nach verschwinden Produkte aus dem Sortiment (..), oder zuvor gute Aldi Süd Qualität wird gegen ein - schmeichelhaft ausgedrückt - schlechteres Produkt ausgetauscht. Nun wurde auch der geniale, alkoholfreie Auerbacher Sekt gegen den Stolzenfelser Sekt ausgetauscht. In der Hoffnung, das nur der Name anders ist, habe ich dann mal zwei Flaschen mitgenommen. Das Zeug schmeckt furchtbar! Nach einem Glas fing der Hals an zu kratzen und die Speiseröhre zu brennen. (...) Auch dieses Produkt kommt von Aldi Nord. Jetzt gibt es so langsam immer weniger Produkte, die mich noch zu Aldi Süd ziehen. Die meisten Lebensmittel kaufe ich jetzt woanders und gehe nur noch zu den Angeboten zu Aldi. Schade, vor der Zusammenlegung war es echt qualitativ besser“, schreibt die Kundin auf der Facebook-Seite von Aldi Süd.

Aldi Süd weist Vorwürfe wegen schlechterer Qualität von sich

Aldi Süd reagiert auf diese Beschwerde auch, weist allerdings eine Verschlechterung der Qualität von sich.

„Generell kann sich unser Sortiment immer mal ein bisschen verändern und es ist richtig, dass wir unsere Eigenmarken mit denen von Aldi Nord zusammenführen. Die Qualität unserer Produkte bleibt jedoch unverändert hoch. Teilweise kann es sein, dass es neue Rezepturen gibt. Es ist wirklich sehr schade, dass dir manche Produkte nicht mehr so gut schmecken und ich werde dein Feedback auf jeden Fall intern weitergeben“, heißt es vom Unternehmen.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Im März 2020 hatten Aldi Nord und Aldi Süd bekanntgegeben, dass sie ihre Sortimente harmonisieren wollen.

Rund 100 Eigenmarken wurden harmonisiert

„Nach dem Motto „Alles bleibt besser“ übernimmt Aldi Nord dabei teilweise Eigenmarken von Aldi Süd und umgekehrt. Die Umstellung betrifft in erster Linie Markennamen und Verpackungsdesign. Die Modernisierung der Eigenmarken ist für Aldi ein konsequenter Schritt, um seine Marktposition zu festigen, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Preisführerschaft auszubauen“, lautete damals die Begründung von Aldi.

Der Kundin dürfte die Begründung ziemlich egal sein. Schließlich ändert sich für sie vor allem eins: der Geschmack. Und über den lässt sich bekanntlich streiten. Oder eben nicht. (fb)