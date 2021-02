Aldi: Kurioses Produkt sorgt für Kunden-Diskussion – „Was macht das mit euch?“

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Bei diesem Produkt in der Aldi-Tiefkühltruhe dürften einige Kunden wohl ziemlich verdutzt dreinschauen.

Bei diesem Produkt in der Aldi-Tiefkühltruhe dürften einige Kunden wohl ziemlich verdutzt dreinschauen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Wagner

Vielfältig belegte Baguettes zum Aufbacken sind bei Discountern wie Aldi zwar schon seit vielen Jahren beliebt. Aber diese neue Baguette-Variante erscheint dann doch etwas gewöhnungsbedürftig.

Aldi verkauft kurioses Tiefkühlprodukt

Denn anstatt ein Baguette in zwei Hälften zu teilen und diese wie kleine, längliche Pizzen zu belegen, wurde hier ein gesamtes Baguettebrötchen im Inneren mit Hähnchenfleisch, Gemüse sowie Kraut- und Eisbergsalat gefüllt. Unter dem Namen „Baguette Döner Art“ wird das Produkt der Marke „Orientasty“ bei Aldi Nord und Süd angeboten.

Ein Twitter-User kann noch nicht so ganz fassen, was er da vor sich erblickt hat: „Gerade bei Aldi gesehen, was macht das mit euch?“

User irritiert: „Warum? Einfach warum?“

„Viel, aber nix gutes“, antwortet ein User, der mit dem kuriosen Tiefkühlprodukt offenbar noch nicht so ganz warm geworden ist. Der Urheber des Original-Tweets stimmt sofort zu: „Habe komischerweise mehr Angst vor dem Baguette als vor dem Inhalt. Es löst Unbehagen aus.“

Gerade bei Aldi gesehen, was macht das mit euch? pic.twitter.com/2v0QfwX7zD — Erfolgsfalte (@altefalte1) February 23, 2021

„Warum? Einfach warum?“, fragt sich ein anderer Nutzer. Ein weiterer fügt scherzhaft hinzu: „Verstößt gegen das Grundgesetz. Die müssen sich verantworten.“

Bleibt abzuwarten, ob sich das Döner-Baguette bei Aldi durchsetzen wird. Ein ähnliches Produkt wurde unter dem Namen „Dönerbag“ bereits Ende 2020 beim Discounter angeboten. (at)