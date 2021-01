Aldi-Kundin gibt Einkaufswagen-Trick preis – doch der Discounter warnt davor!

Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Die Situation kennt wohl jeder: Man geht einkaufen, will einen Einkaufswagen mit ins Geschäft nehmen - doch die Münze fehlt. Auch vielen Aldi-Kunden können ein Lied davon singen.

Vor allem wer in Corona-Zeiten vor dem Aldi steht und weder einen Chip, noch eine passende Münze dabei hat, steht vor einem Problem. Denn aktuell dürfen Kunden häufig nur noch mit Einkaufswagen in den laden. Eine Maßnahme, um einen besseren Überblick über die Anzahl der Kunden zu erhalten.

Aldi warnt vor beliebtem Trick, um Einkaufswagen freizuschalten

Das was passiert, wenn man ohne entsprechende Hilfsmittel ratlos vor dem Aldi-Einkaufswagen steht? Dafür kursieren im Internet kursieren seit Jahren die verrücktesten Hilfsmittel. Doch jetzt warnt Aldi vor einem weit verbreiteten Trick.

Der beliebteste Trick: Nimm einen Schlüssel, der einen runden Kopf hat und nutze ihn als Ersatzmünze. Oft passt der Schlüssel wirklich in den Schlitz des Einkaufswagen. Doch genauso oft gibt es ein massives Problem. 231281942

Schlüssel können verformen oder sogar abbrechen

Denn zahlreiche Schlüssel sind bereits abgebrochen oder werden verformt. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Mitunter schadet der Schlüssel-Einsatz auch den Einkaufswagen.

Deswegen rät Aldi von dieser Methode ab, wenn man nicht unbedingt den teuren Schlüsselersatz bezahlen möchte.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Discounter warnt vor dem Einsatz von Schlüsseln

Gegenüber dem Portal „Yahoo Style“ sagte ein Sprecher des Discounters bereits vergangenes Jahr: „Wir empfehlen, dass unsere Kunden weiterhin Münzen oder Aldi-Einkaufschips nutzen, um ihre Einkaufswagen zu entsperren. Andere Objekte können steckenbleiben oder beschädigt werden.“

Die Chips gebe es für 99 Cent an der Aldi-Kasse. Und sonst einfach jemanden fragen, ob gewechselt werden könne.

Bei Aldi an der Kasse geht es in der Regel schnell - sehr schnell. Deshalb sind die Kassierer so fix. Hier mehr dazu>>> (fb)