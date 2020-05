Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Aldi: Biss in Brot endet mit Schock-Fund – „Zum Glück bemerkt“

DAS hat der Aldi-Kunde nun wirklich nicht erwartet, als er beherzt in sein Brot biss!

Gesundes Essen ist ein Trend, der immer mehr Anhänger findet. Auch in den Discounter lassen sich inzwischen fettarme Varianten von Speisen, Eiweißriegel, -joghurt oder -brot finden. Genau ein solches Eiweißbrot von Aldi Süd hatte auch der Kunde auf seinem Teller liegen.

Aldi: Biss in Brot endet mit Überraschung

Das Brot wird häufig als Alternative für Sportler beworben, die mehr Eiweiß für ihren Muskelaufbau essen wollen. Oder einfach für Kunden, die auf zu viel Kohlenhydrate verzichten wollen.

Aber nicht immer ist auch drin, was die Packung verspricht. Das musste ein Kunde beim Biss in sein Brot erfahren. Weshalb er sich nun bei Aldi Süd auf Facebook beschwerte. In seiner Brotscheibe waren nicht nur Sonnenblumenkerne, sondern auch Steine!

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

„Einen habe ich zerkaut und verschluckt (man geht ja nicht davon aus). Den zweiten habe ich zum Glück bemerkt und abfotografiert“, berichtet er in seinem Facebook-Beitrag.

So reagiert Aldi auf den Beitrag

„Das Brot werde ich wegschmeißen oder wollen sie es auch haben?“, fragt der Kunde. Er wolle außerdem wissen, was er jetzt machen solle und ob ihm eine Entschädigung in Form von Eis zustehen würde. Warum er ausgerechnet nach Eis verlangt - was ja nicht wirklich zur gesunden Ernährung passt - bleibt sein Geheimnis.

Aldi-Süd antwortete prompt: „Das sollte natürlich nicht vorkommen und tut mir sehr leid. Du kannst das Brot am besten in die Filiale zurückbringen, dann bekommst du dein Geld zurück.“ Ein Eis könne man ihm leider nicht anbieten, erklärt Aldi.

Schade! Aber zumindest bekommt der Kunde sein Geld zurück... (mia)