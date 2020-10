Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi macht Werbung für Nudeln – Kundin entdeckt sofort das Problem an der Sache

Aldi postet bei Facebook ein Bild mit einem Teller Nudeln. Eine Kundin entdeckt sofort das Problem an der Sache.

Spaghetti mit Ketchup oder Bolognese-Sauce. Was mögen die Kundin lieber? Das wollte Aldi Süd herausfinden und postete ein Bild auf Facebook. Wer die Sauce bevorzugt, solle das Herzchen drücken, wer Ketchup favorisiert, den Gefällt mir-Daumen.

Aldi: Ketchup oder Bolognese?

Über 250 Kommentare erntet der Post. Viele Nutzer tauschen sich Saucen-Rezepte und selbstgemachte Nudeln aus. Eine Aldi-Kundin fällt aber ein ganz anderes Problem auf.

Bei Aldi sind Nudeln wieder hoch im Kurs, wie im Februar dieses Jahres, als dieses Bild entstanden ist. Foto: imago images / Stefan M Prager

Sie schreibt: „Schön wäre es ja, wenn es bei euch noch Nudeln gäbe. Letzte Woche waren sie hier in zwei Filialen ausverkauft.“ Damit spielt sie auf die Hamsterkäufe an, die in den letzten Tagen wieder mehr zunehmen, seit die zweite Corona-Welle im vollen Gange ist. Wenn es keine Nudeln bei Aldi gibt, können Kunden nun mal auch keine kochen.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche erscheinen Prospekte mit Angeboten

Die Nutzer empfehlen ihr, Nudeln einfach selbst zu machen. Doch dagegen hält sie: „Dafür müsste man erstmal Hartweizengrieß oder Rimacinata bekommen. Das gestaltet sich derzeit etwas schwierig.“

Ein Vorschlag eines anderen Aldi-Kunden: „Dann muss man halt auf Reis umsteigen! Hab immer Reis zuhause. Das geht auch ab und zu mal.“

Was bei der Frage von Aldi herauskam: Die Leute essen lieber Bolognese. 450 zu 286 Stimmen für die Fertig-Sauce. (ldi)

