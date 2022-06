Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi, Lidl und Co.: Speiseöl-Krise! Wird 1-Euro-Produkt jetzt zum Life-Hack?

Wer bei Aldi, Lidl und Co. in den letzten Wochen einkaufen war, dem bietet sich gähnende Leere in den Speiseöl-Regalen. Wenn Öl doch da ist, dann zu hohen Preisen.

Doch eigentlich müssten die Kunden bei Aldi, Lidl und Co. gar nicht so viel für das Lebensmittel bezahlen, denn es es gibt durchaus günstige Alternativen.

Aldi, Lidl und Co.: Wird DAS zum Life-Hack für Speiseöl?

Die Preise für Speiseöl klettern bei Aldi, Lidl und andere Supermärkten in unerwartete Höhen. Viele Kunden kaufen das Lebensmittel trotzdem, schließlich ist es zum Kochen oder Braten unerlässlich – dabei liegt eine günstige Alternative gar nicht mal so fern.

Denn statt Sonnenblumenöl und Olivenöl lässt sich zum Braten auch einfach Margarine erhitzen. Besonders Margarine von Rama, Sanella oder Marina, auf denen steht, dass sie zum Kochen und Braten geeignet sind, eignen sich dafür besonders. Aber auch jede andere herkömmliche Margarine kann erhitzt zum Öl-Ersatz werden – und ist teilweise schon ab 75 Cent im Supermarkt zu haben.

Aldi, Lidl und Co.: Auch diese Alternative kann genutzt werden

Möchte man Lebensmittel frittieren, kann man auch Kokosfett dafür nutzen.

Das Speisefett ist geruchsneutral und industriell bearbeitet – anders als Kokosöl, das ein Naturprodukt ist, allerdings auch zum Anbraten und Kochen genutzt werden kann.

Aldi hat seinen Kunden kürzlich wegen der gestiegenen Preise für Lebensmittel eine klare Ansage gemacht. Wie der Discount-Riese die steigenden Preise erklärt, liest du hier.

