Aldi: Kundin will Fotobuch erstellen, doch sie verzweifelt

Eine Kundin will liebgewonnene Erinnerungen in einem Fotobuch bei Aldi Süd festhalten. Das hatte bisher auch immer reibungslos funktioniert.

Doch plötzlich ist alles anders. Die Kundin verzweifelt über ihrem Foto-Projekt – und wendet sich mit drastischen Worten an Aldi Süd.

Aldi: Kundin verzweifelt wegen Fotosoftware – das steckt dahinter

Seit zwei Tagen versuche sie, ihr Fotobuch mit der Software der Aldi-Eigenmarke Medion zu gestalten, schreibt sie auf der Facebook-Seite des Discounters. Und seit genau diesen zwei Tagen herrsche großer Frust.

„So einen Mist hatte ich noch nie“, klagt die Kundin. Der Grund für die Wut: Die Fotos lassen sich mit der neuen Fotosoftware nicht mehr auf die gleiche Art und Weise anordnen, wie sie es von den alten Version gewohnt war.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Genauer gesagt: „Ich will meine Fotos selbst aussuchen und plazieren und sie nicht wirr durcheinander auf die Seiten verteilt bekommen. Ich möchte auch mal besondere Fotos als Hintergrund für eine Seite nutzen.“

Kundin verzweifelt: „gründlich verdorben“

Weil das mit der neuen Software nicht so funktioniere wie zuvor, sei der Spaß an der Fotobuchgestaltung „gründlich verdorben“. Aus dieser Erfahrung will sie jetzt Konsequenzen ziehen: „Mit dieser Software mache ich auf gar keinen Fall noch ein Fotobuch.“

Nach über 80 Fotobüchern sei es nun an der Zeit, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. „Es ist eine Zumutung!“

Aldi bedauert, dass die Kundin unzufrieden ist und will das Feedback intern weitergeben. „Wir versuchen fortlaufend für Optimierungen zu sorgen“, antwortet der Mitarbeiter auf den Beitrag. (vh)