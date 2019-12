Aldi-Kundin regt sich über Discounter auf – doch sie erntet null Verständnis

Unzählbar viele Menschen, leergefegte Regale und Geschiebe in den Gängen: Klassische Supermarkt-Szenen kurz vor und nach den Weihnachtsfeiertagen. Auch bei Aldi Süd.

Als Aldi-Kundin Regina B. dann auch noch an der Kasse sekundenschnell abgefertigt wird, platzt ihr der Kragen. Die anderen Kunden reagieren erstaunt über ihre Wut.

Aldi Süd sorgt bei Kundin für Post-Weihnachtsstress

„Rückseite Prospekt 'Meine Woche': Oh, du entspannte Einkaufszeit“, schreibt die Kundin höhnisch auf der Facebook-Seite des Discounters.

Denn ihr Einkauf bei Aldi sei alles andere als locker gewesen – vor allem beim Bezahlen. „Schnelle Abwicklung an der Kasse. Genau das ist unentspannt, diese Hektik an der Kasse, von wegen entspannt, genau da werde ich hektisch, wenn ich das Gefühl habe, ich räume meinen Einkauf nicht schnell genug in meinen Wagen“, beschwert sich die Kundin.

Kunden setzen auf Schnelligkeit an den Kassen

Gern würde Regina noch ein paar nette Worte mit der Kassiererin wechseln. Klar würde dann alles ein wenig länger dauern – aber „hat nicht fast jeder 2 Minuten Zeit??!!!“, will sie wissen.

Scheinbar nicht – denn die anderen Aldi-Fans können ihre Beschwerde nicht nachvollziehen. „Also ich finde es gut, wenn es schnell geht!“, schreibt eine Kundin.

„Deshalb gehe ich ja eigentlich zum Discounter, weil es da günstig ist und schnell geht. Ich glaube auch nicht, das die Kassierer Lust haben, mit jedem Kunden ein Schwätzchen zu halten, da haben die gar keine Zeit für“, erklärt eine andere.

Aldi-Kunden wünschen schnelle Abwicklung

Das bestätigen auch die Aldi-Mitarbeiter. „Gerade zu den Feiertagen sind die meisten unserer Kunden einfach froh darüber, ihren Einkauf erledigt zu haben. Dazu gehört auch, nicht so lange in einer Schlange an der Kasse zu stehen“, heißt es.

An den besonders gut besuchten Tagen sei es Vorgabe, erstmal die Kassen ausreichend zu besetzen und den Einkauf zügig abzuwickeln.

„Wenn es die Lage zulässt, dann nehmen sich unsere Kollegen und Kolleginnen auch gerne die Zeit für einen kleinen Plausch“, erklärt ein Aldi-Mitarbeiter. Aber: Die zügige Abwicklung an den Kassen gehöre eben zum Prinzip eines Discounters dazu. (vh)