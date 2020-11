Aldi: Kundin reagiert wütend auf Discounter-Werbung – „Werde nicht mehr bei Aldi einkaufen“

Spätestens seit den Fridays-for-Future Demonstrationen ist der Umweltschutz stärker auf die öffentliche Agenda gerückt. Daher liegt es nahe, dass sich Discounter wie Aldi ebenfalls mit Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen und durch neue Maßnahmen ihren Teil zum Schutz des Klimas beitragen.

Auf Facebook verkündete Aldi erst kürzlich, dass der Discounter beim Thema Umweltschutz weiterhin vollen Einsatz leisten werden, indem der Verpackungsmüll reduziert werden soll. Allerdings sieht eine Aldi-Kundin ein großes Problem an dieser Strategie.

Aldi: Neue Maßnahmen für den Umweltschutz

„Wir haben wieder Verpackungsmaterial reduziert, die Recyclingfähigkeit erhöht und mehr recycelten Kunststoff eingesetzt“, heißt es in der neuen Werbung auf Facebook. So sollen die Produkte möglichst wenig Müll verursachen und zum Schutz des Klimas beitragen.

Der Discounter motiviert die Kunden mit einem Trennhinweis auf allen Produkten der Eigenmarke dazu, ihren Müll richtig zu trennen. Aldis Mission: Nachhaltigkeit.

Im Kampf gegen den Klimawandel ist vor allem eine Umstellung des Konsums nötig. Aldi will mit seinen Produkten dazu beitragen. Foto: dpa/ Oliver Berg

Das Vorhaben wird allerdings eher kritisch beurteilt. In der Kommentarspalte verweisen einige Facebook-Nutzer auf die weiterhin bestehenden Missstände in der Verpackungspolitik von Aldi.

Aldi-Kunden wettern gegen neue Aktion

„Ganz ehrlich, wer baut den Müll auseinander und entsorgt alles einzeln? Wir nicht“, schreibt jemand. Auch andere Nutzer sehen eindeutige Verbesserungsmöglichkeiten: „Viel weniger und gezielter Konsum und wiederverwendbare Verpackungen sind da wohl ein deutlich besserer Ansatz“.

Einer Kundin passt das gesamte Vorhaben des Discounters ganz und gar nicht. Ihrer Meinung nach gäbe es immer noch viel zu viel Verpackung. Zum Beispiel seien in einer Schachtel Pralinen jede Praline einzeln in Plastik verpackt. Ihre Konsequenz: „Wenn das so weitergeht, werde ich wohl nicht mehr bei Aldi einkaufen“. (neb)