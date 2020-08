Aldi: Kundin sehnt sich nach seltenem Produkt und wird enttäuscht

Manchmal findet man beim Aldi-Einkauf ein Angebot, das einfach unschlagbar ist. So ist bei seltenen Produkten hin und wieder ein echtes Schnäppchen zu machen.

Eine Frau, die sich über ein solches seltenes Angebot bei Aldi freut, wurde jetzt allerdings bitter enttäsucht.

Aldi: Frau sehnt sich nach seltenem Angebot – und wird enttäuscht

Via Facebook berichtet die Kundin, „ein großer Fan“ der „Jumbo-Buntstifte“ von Aldi zu sein. Überzeugend seien vor allem die gute Qualität und der gute Preis. Beigefügt ist ein Foto eines ihrer Gemälde, das überwiegend mit den genannten Buntstiften entstanden sei.

Weil sie die Buntsitfte regelmäßig benutze, begann die Frau jetzt, sich Sorgen um entsprechenden Nachschub zu machen. Um weiterhin ihre Kunstwerke zu Papier bringen zu können, schaue sie sich bereits seit dem vergangenen Jahr nach neuen Aldi-Angeboten zu den „Jumbo-Buntstiften“ um – ohne Erfolg. „Also wollte ich mal nachfragen, ob und wann wir wieder mit Nachschub rechnen dürfen“, fragt sie in ihrem Beitrag.

Die Antwort des Discounters folgt prompt, ist allerdings enttäuschend. Es tue Aldi „sehr leid, dich enttäuschen zu müssen, aber vorerst ist kein Angebot mit diesen Buntstiften mehr geplant. Ich hoffe, dass dein Vorrat noch nicht allzu erschöpft ist“, so der Kundenservice.

Statt einem neuen Angebots-Tipp bekommt die Kundin aber immerhin ein Lob für ihre Kunst: „Dein Bild ist übrigens ganz toll! Hammer, was du mit den Buntstiften so hin bekommst!“ Wenigstens etwas. (the)