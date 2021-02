Aldi-Kundin macht kuriose Beobachtung: „Merkt ihr was?“

Nanu, das ist wirklich seltsam – das dachte sich wohl eine Aldi-Kundin, die die aktuellen Nachrichten verfolgte. Dabei machte sie eine merkwürdige Beobachtung. Sie war damit auch nicht allein.

Auf der Aldi-Facebookseite postete sie zwei Bilder ihrer Entdeckung. Auch auf Twitter wurden ähnliche Bilder veröffentlicht. Was die Aldi-Kundin gepostet hat? Die Wetter-Karte vom vergangenen Sonntag.

Aldi-Äquator versus Wetter-Karte

Du bist verwirrt? Wir erklären es! Aktuell muss der Norden Deutschlands mit Schnee und Eis kämpfen. Der Süden hingegen freut sich über fast schon frühlingshafte Temperaturen. Bis zu 20 Grad sind in Bayern drin. -7 Grad hingegen in Hannover. Alle Infos in unserem Wetter-Ticker für Deutschland >>>

In der Mitte Deutschlands ist die Grenze. Und was hat das mit Aldi zu tun? Genau diese Grenze sieht so aus wie die des Aldi-Äquators. Sie teilt das Bundesland in Aldi Süd- und Nord-Gebiete.

Auf der Facebookseite fragte die Kundin Aldi selbst: „Merkt ihr was?“ Auch auf Twitter belustigten sich die Menschen über diesen Vergleich. Kommentar: „Verschwörung!!! Was will Aldi damit bezwecken???“ An einen Zufall glaubt der Verfasser des Tweets nicht.

Ein anderer vermutete: „Im Norden Hamsterkäufe und im Süden Shoppen mit Lockerungen – schätzungsweise.“

Hier verläuft die Aldi-Grenze. Foto: Aldi

Aldi antwortete lediglich mit zwei achselzuckenden Emojis. (ldi)

