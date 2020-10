Aldi: Kundin ist DESWEGEN stinksauer – „nerviger Blödsinn“

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

am 03.10.2020 um 20:18

Es erscheint ganz einfach: Bei dem Discounter Aldi einkaufen, ein Los erhalten und möglicherweisen den Aldi Jackpot im Internet knacken.

Doch ganz so simpel scheint das Aldi-Gewinnspiel nicht zu funktionieren, findet eine Kundin – sie macht ihrem Ärger auf der Facebookseite von Aldi Luft.

Eine Kundin regt sich über eine besondere Aktion bei Aldi Süd auf. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Aldi: Kundin genervt von DIESER Aktion

Seit Kurzem bietet Aldi Süd seinen Kunden ein besonderes Gewinnspiel an. Bei einem Einkaufswert je 15 Euro erhält der Kunde ein Glückslos, auf dem ein bestimmer Code gedruckt ist.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Diesen kann der Käufer dann auf einer eigens dafür eingerichteten Website eingeben und Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 5000 Euro gewinnen.

Aber was verlockend klingt, kommt nicht bei allen gut an. So ist eine Kundin stinksauer über das System.

Aldi: „Nehmt das nächste Mal Rubbellose“

„Den Aldi Jackpot knacken... dass ich nicht lache. Alleine das Eingeben der Gewinnnummern ist schon mal ne Seuche...“, kommentiert die Frau.

„Wenn ihr wirklich ein Gewinnspiel machen müsst, dann nehmt das nächste Mal Rubbellose die man direkt vor Ort nachschauen kann“, findet sie. Denn: „Das hier ist nerviger Blödsinn, der einen nur Zeit und Nerven kostet.“

Der Discount-Riese geht auf die Kritik ein, weist die Kundin daraufhin, dass sie die Gewinncodes auch einfach per QR-Code übers Handy einscannen kann. Doch auch das bietet ihr wenig Trost: „Für jemanden wie mich, der nicht so technikaffin ist, ist das leider keine Option.“

Es scheinen aber zumindest nicht alle Aldi-Kunden solche Probleme mit dem Gewinnspiel zu haben, laut Aldi wurden seit Gewinnspiel-Start Ende September exakt 147.820 Euro an 105 Gewinner ausgeschüttet. (kv)