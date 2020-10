Aldi: Kundin fragt nach beliebter Süßigkeit und wird bitter enttäuscht

Noch sind es zwar noch einige Wochen, bis sich in der Adventszeit so richtig Weihnachtsstimmung breit macht. Doch in den Discountern und Supermärkten gibt es bereits seit Anfang September die ersten Leckereien zu kaufen, auf die wir uns in der besinnlichen Zeit am meisten freuen.

Marzipankugeln, Dominosteine, Spekulatius, Lebkuchen – auch bei Aldi Süd sind die Regale bereits prall gefüllt. Doch wer sich einmal genauer durch das Weihnachtssortiment bei Aldi Süd sucht wird feststellen: Eine Leckerei fehlt dieses Jahr.

Aldi Süd: Kundin auf der Suche nach diesem Weihnachts-Klassiker

Die Nachricht, dass Aldi Süd die Weihnachts-Süßigkeit streicht, wäre vielleicht sogar gar nicht Publik geworden, wenn nicht eine Kundin des Discounters auf Facebook mal genauer nachgefragt hätte.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Denn zwischen all den süßen Köstlichkeiten konnte sei einen Weihnachts-Klassiker nicht finden: Blätterkrokant. Die in Schokolade gehüllten und mit Karamell überzogenen gehackten Mandeln, Walnüsse oder Haselnüsse ließen sich einfach nicht auftreiben.

Bei Aldi-Süd beginnt bereits die Weihnachtszeit. Zumindest wenn man sich das Süßigkeiten-Sortiment anschaut. Doch auf eine Leckerei müssen die Kunden dieses Jahr verzichten. Foto: imago images / Petra Schneider

Auf Facebook berichtet die Kundin, sie habe gleich vier verschiedene Geschäfte aufgesucht, ohne Erfolg.

Aldi schmeißt Blätterkrokant aus dem Sortiment

+++ Aldi: Viele Kunden stecken DAS statt einer Münze in den Einkaufswagen – Discounter warnt +++

Und Aldi Süd kommt mit einer faustdicken Überraschung um die Ecke: Denn dieses Jahr wird es keine Blätterkrokantkugeln geben. „Jetzt muss ich dich leider enttäuschen“, antwortet eine Aldi-Mitarbeiterin in dem sozialen Netzwerk.

----------------------------

Mehr zum Thema Aldi:

Aldi veröffentlicht neue Webseite – doch Kunden passt das überhaupt nicht

Aldi: Kunden entdecken DAS im neuen Prospekt – Entsetzen „Das Bild ist gruselig“

Aldi: Kunde trifft nach Einkauf im Discounter fast der Schlag – „Liegt mir schwer im Magen“

----------------------------

Warum die Süßigkeiten aus dem Sortiment genommen wurden, ist bislang nicht bekannt. Für alle Fans der Schoko-Nascherei ärgerlich – aber zum Glück gibt es ja noch mannigfaltige weihnachtliche Alternativen am Süßigkeiten-Regal. Und wer überhaupt nicht ohne auskommt, hat ja vielleicht bei anderen Discountern oder Supermärkten Glück. (dav)