Aldi: Kunden warten sehnlichst auf DIESES Produkt – als es auf den Markt kommt, ist die Enttäuschung groß

Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi hat jede Woche neue Angebote für die Kunden parat. Von Deko, über Hygiene-Artikel bis hin zu Spielsachen. Neue Non-Food-Artikel gibt es bei Aldi jeden Montag und Donnerstag. Am Anfang dieser Woche freuten sich Kunden auf ein bestimmtes Produkt und wurden dann bitter enttäuscht.

In Großbritannien ist es schon seit letztem Jahr der absolute Verkaufsschlager bei Aldi. Am 14. Dezember war es dann auch bei uns soweit. Die Fans freuten sich schon Tage vorher.

Aldi: Kunden sind sauer

Die Rede ist von Kai Karotte, in England bekannt als Kevin – the carrot. Seit Wochen tänzelt die kleine Karotte durch die aktuelle Werbung und soll den Kunden Lust auf Weihnachten und natürlich auf Aldi-Produkte machen.

Das kleine Gemüse erfreut sich großer Beliebtheit. Unter einem Facebookpost von Aldi schreibt eine Kundin: „Also gerade in dieser düsteren Zeit finde ich Kai Karotte super. Jedes Mal, wenn die Werbung kommt, muss ich lachen.“

Doch nicht alle sind so freudig gestimmt. Unter demselben Post hagelt es Beschwerden. Denn nicht jeder hat einen Kai auch bei Aldi kaufen können. Kommentar: „Nix Kai, die Karotte bei Aldi Nord. Schade, Aussage von Mitarbeitern bei Aldi: Wurde nicht mitgeliefert.“

---------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

---------------------------

Eine andere Kundin ist richtig schockiert: „Überall ausverkauft, aber zum Glück auf Ebay noch für 40 Euro zu haben. Ich hasse Menschen.“ Ein weiter Kunde berichtet, dass Kai Karotte im Internet für 299 Euro angeboten wird: „Wer mal lachen möchte: einfach mal nach Kai Karotte bei Kleinanzeigen suchen.“

Aldi: Kai Karotte im Interview

Darauf antwortet Aldi auf diesen Kommentar: „Das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Wir hoffen, dass niemand auf dieses unfaire Angebot eingeht. Eigentlich sind genug Kais für alle da.“

Doch die Kunden empfinden das anders. Es gibt viele weitere Beschwerden, dass die Karotte ausverkauft ist. Diese Redaktion hat bei Aldi nachgefragt, ob sie wirklich nicht mehr erhältlich ist.

Aldi: So kannst du dir eine Karotte sichern

„Es handelt sich um Aktionsartikel, die nur für kurze Zeit in allen Aldi Süd-Filialen erhältlich sind bzw. waren. Da sich die Plüschfigur großer Beliebtheit erfreut und der Werbetermin bereits einige Tage zurückliegt, kann es vorkommen, dass die Plüsch-Karotten in einigen Filialen schon ausverkauft sind.“

In der Aldi-App kannst du nachschauen, wo es die Karotte noch gibt. Foto: Privat

Doch ganz aussichtlos ist die Suche nicht, denn „Kunden können über unsere Kunden-App prüfen, in welcher Filiale noch Produkte verfügbar sind“, so Aldi.

Dafür musst du dir nur die Aldi-App auf dein Smartphone herunterladen und über die Verfügbarkeitsanfrage Kai Karotte aus dem aktuellen Prospekt auswählen. Anschließend gibst du deine Postleitzahl an und siehst, wo es die Karotte noch gibt.

------------

Mehr zum Thema Aldi:

Aldi hat geheime Funktion am Eingang – du gehst bei jedem Einkauf daran vorbei

Aldi: Radikale Umbaupläne! Discounter geht diesen überraschenden Schritt

Aldi: Viele Kunden waren alle auf ein bestimmtes Produkt aus – zu Hause werden sie bitter enttäuscht

------------

In vielen Aldi-Filialen ist sie im Ruhrgebiet zum Beispiel bereits ausverkauft. Doch in Krefeld zum Beispiel sollen in zwei Filialen noch genügend Plüschis vorhanden sein. (ldi)

+++ Aldi wehrt sich gegen Shitstorm nach Maskenpflicht-Ankündigung – „Dabei gibt es keinerlei Diskussion“ +++

Du denkst, 299 Euro ist viel Geld? Bei Ebay wird die Aldi-Karotte sogar noch teurer angeboten. Hier liest du mehr <<<