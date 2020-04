Aldi: Kunden außer sich – „Werde aus genau diesem Grund nicht mehr hier einkaufen“

Wer zurzeit bei Aldi einkaufen will, muss einige Regeln beachten. Abstand halten, einen Einkaufswagen benutzen, zügig durchgehen und am besten bargeldlos zahlen. Doch nicht alles läuft reibungslos ab. Kunden sind außer sich vor Wort und wollen Aldi boykottieren.

Dirk B. ist wütend. Wütend auf die Mitarbeiter einer Aldi-Filiale in Köln. Auf Facebook stellt er den Discounter zur Rede. Denn Aldi verlangt von ihren Kunden, Corona-Regeln einzuhalten, schert sich selbst aber nicht darum.

Aldi-Mitarbeiter halten sich nicht an Mindestabstand

Dirk B. schreibt auf der Facebookseite von Aldi Süd: Heute Mittag, Aldi in der Steyler Str. 15, hing mir eine Mitarbeiterin, die hat offensichtlich Feierabend gemacht, ohne Einkaufswagen direkt im Nacken, um etwas einzukaufen. Abstand keine 50 Zentimeter, bis ich sie darauf aufmerksam gemacht habe.“

Außerdem berichtet er davon, dass eine Person Mehl kaufen wollte und die Kassiererin danach fragte. Als die sagte, dass nichts da sei, sollte der Aldi-Kunde einfach hinter Dirk an der Kasse „auf Tuchfühlung“ vorbeigehen – ohne den Mindestabstand einzuhalten.

Aldi reagiert so: „Wir unternehmen bereits alles Erdenkliche, um unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden zu schützen. Da die Maßgaben zum Schutz vor Corona durch die jeweilige kommunale Behörde festgelegt werden, können die Sicherheitsauflagen in unseren Filialen jedoch voneinander abweichen. Unsere Mitarbeiter haben dazu sehr viele Informationen und Handlungsempfehlungen bekommen. Dazu zählt natürlich auch, die Abstandsregeln einzuhalten. Es tut mir leid, wenn das in deinem Fall nicht so gewesen ist.“

Den Mindestabstand halten die Aldi-Mitarbeiter anscheinend selbst nicht ein. Foto: imago images / foto2press

Doch nicht nur Dirk ist sauer über die Zustände bei Aldi. Sophie R. antwortet ebenfalls auf den Post. Sie will Aldi sogar boykottieren.

Aldi achtet nicht auf Mindestanzahl

Sophie schreibt: „Ich werde nicht mehr bei Aldi einkaufen. Aus genau diesem Grund. Nicht nur Kunden rennen einen über den Haufen, auch Mitarbeiter halten keine Abstandsregelungen ein. Da Aldi es bis heute nicht schafft, die Einkaufswägen zu desinfizieren, kaufe ich mit Rucksack ein. Wenn es dann an der Kasse ein wenig länger dauert, hat sich jeder in dieser Zeit zu gedulden.“

Auch berichtet die Aldi-Kundin davon, dass in einer Filiale in Stuttgart die Mindestanzahl an Kunden überschritten werden würde.

Auf Anfrage von DER WESTEN versichert Aldi: Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden hat für uns höchste Priorität. Wir haben unsere Mitarbeiter über die jeweiligen Sicherheitsauflagen aufgeklärt und umfangreiche Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Dazu zählt natürlich auch, dass die wichtigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Insgesamt gehen unsere Mitarbeiter in den Filialen sensibel und vorsichtig mit der neuen Situation um. Sollten die vorgegebenen Regeln in Einzelfällen nicht eingehalten werden, bedauern wir das sehr.“

Man will Hinweise auf Verstöße an die Regionalgesellschaft weiterleiten, damit die den Sachverhalt prüfen können.

+++ Coronavirus: Vater (91) überlebt Covid-19 – als sein Sohn ihn sehen will, folgt der schmerzhafte Schock +++

Diese Zustände bei Aldi gibt es schon jetzt. Ob es noch schlimmer wird, wenn die Maskenpflicht nächste Woche eintritt und die Kunden bei Aldi sowie anderen Supermärkten und Discountern sich dadurch eventuell in Sicherheit wiegen? Die Infektionszahlen werden es zeigen. (ldi)