Aldi-Kunden erkennen Superstar in diesem Produkt wieder – siehst du es auch?

Der Discounter Aldi hat neben zahlreichen Lebensmitteln auch Haushaltsprodukte im Sortiment. In einem dieser Produkte will ein Kunde nun einen Superstar erkannt haben.

In dem Sozialen Netzwerk Jodel hat der Mann aus München ein Foto von dem Aldi-Produkt geteilt, in dem er den Promi erkannt haben will. In den Kommentaren sind sich die Leute einig.

Aldi: Kunde erkennt Weltstar in Aldi-Produkt

Und zwar handelt es sich um eine WC-Bürste. Unglaublich aber wahr - in den Farben erkennt der Mann die Haarpracht der US-amerikanischen Sängerin Billie Eilish wieder.

Diese WC-Bürste erinnert den Jodel-Nutzer an die amerikanische Sängerin. Foto: Screenshot Jodel: OJ

Das schwarz-grüne Design der Bürste findet man auch auf dem Kopf der 18-jährigen Sängerin. Sie ist mit ihrem außergewöhnlichen Stil zur absoluten Mode-Ikone der Teenager geworden.

Billie Eilish wird für ihren besonderen Stil von vielen gefeiert. Foto: imago images / ZUMA Press

Daher sehen auch andere Jodel-Nutzer in der Farbkombination das Haar von Billie Eilish und finden lustige Anspielungen. Mit dem Kommentar „Im the baaad Brush“ ist eindeutig Eilishs Song Bad Guy gemeint, der im letzten Jahr einen riesigen Erfolg feierte.

Auch ein anderer Kommentar kommt mit einem Wortwitz daher: „Billie Aldish“.

Neben ihrem extravaganten Stil wird Eilish außerdem für ihre Musik gefeiert. Sie schrieb und sang den offiziellen Song für den neuen James-Bond Film, der im nächsten Jahr erscheinen soll. In diesem Jahr gewann die 18-Jährige alle vier Hauptkategorien bei den Grammy-Awards und ist damit die jüngste Künstlerin, die diesen Erfolg je verzeichnen konnte. (neb)