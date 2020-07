Aldi: Kunde will seinen Pudding essen – und wird bitter enttäuscht! „Was denken sich...?“

Puh, da muss sich Aldi durchaus kritische Fragen anhören...

Man stelle sich vor, man geht in die Aldi-Filiale seines Vertrauens, kauft in Ruhe ein, packt auch noch leckere Desserts ein – entweder als Nachtisch oder aber für den kleinen Hunger zwischendurch.

Zuhause angekommen, will man den Einkauf in Ruhe einsortieren – um dann zu bemerken, dass der erst vorhin gekaufte Sahne-Pudding tatsächlich schon geöffnet ist!

Aldi: Kunde erbost über bereits geöffneten Sahne-Pudding

So ist das einem Kunden passiert, der genau dieses Problem in der Facebook-Gruppe von Aldi postet. Ein bereits geöffneter Sahne-Pudding treibt ihn zur Weißglut.

Er schreibt auf Facebook: „Da kann Aldi wahrscheinlich nichts dafür: Der Sahne Pudding war geöffnet. Den esse ich natürlich nicht mehr. Was denken sich Kunden in Corona-Zeiten dabei? Für 35 Cent kann man auch mal was riskieren und den Pudding ungeöffnet kaufen.“

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Dazu postet der Kunde ein Foto vom geöffneten Sahne-Pudding und dem zugehörigen Kassenbon. Der Ärger ist völlig verständlich, jeder würde so oder so ähnlich reagieren.

Aldi reagiert – und zwar sehr kulant

Umso cooler und kulanter, wie Aldi reagiert hat. Eine Mitarbeiterin des Social-Media-Teams hat dem Kunden recht zügig geantwortet schreibt: „Hey, es tut mir leid, dass der Pudding bereits geöffnet war. Über so etwas ärgern wir uns natürlich auch. In solchen Fällen kannst du das Produkt aber auch einfach zurückbringen. Hierfür benötigst du auch keinen Kassenbon.“

Ob der Kunde das schon gemacht hat, ist nicht überliefert. Klar ist aber: Nach DIESER starken Reaktion von Aldi wird er sicher nochmal zum Einkaufen kommen... (mg)