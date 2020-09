Aldi: Der Mann konnte sein Müsli nicht genießen und wandte sich empört an den Discounter. (Symbolbild)

am 25.09.2020 um 07:00

Aldi: Kunde will Müsli essen – dann folgt die Empörung „Wie kann es sein, dass dem nicht nachgegangen wird?“

Das „Premium Müsli“ von Aldi soll durch seine Knusperart eigentlich für Geschmack sorgen. Wenn man das Müsli dann isst und es die Erwartungen des Kunden nicht erfüllt, hat das Produkt sein Versprechen wohl nicht gehalten.

Das ist einem Kunden passiert, als er das Müsli essen wollte. Empört wandte er sich daraufhin über Facebook an den Discounter und fragte: „Wie kann es sein, dass dem nicht nachgegangen wird?“ Aldi hielt den Kunden schließlich weiter hin.

Aldi: Kunde will Müsli essen, dann folgt die Empörung

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Wenn ein Lebensmittel jedoch einen fremden Gegenstand enthält, der dort nicht reingehört, hat das nichts mehr mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun.

Der Kunde war deshalb auch so entsetzt, als er das Schoko-Müsli von Aldi essen wollte. Er habe beim Essen plötzlich auf ein Kunststoffstück gebissen. Also habe er vergangenen Donnerstag Kontakt mit der „angegebenen Adresse der Aldi Süd-Homepage“ aufgenommen, um den fremden Gegenstand in der Größe von 4x4 Millimeter zu melden.

Bis Mittwoch habe es allerdings keine Reaktion von Aldi gegeben. Empört fragt der Kunde deshalb: „Wie kann es sein, dass dem nicht nachgegangen wird?“ Und er schreibt weiter: „Vielleicht möchte sich mal jemand damit beschäftigen?!“

Aldi vertröstet Kunden

Schließlich reagierte Aldi auf den ungewöhnlichen Fund in der Müsliverpackung. Der Discounter entschuldigte sich dafür und für die bislang ausgebliebene Rückmeldung. Die Mitarbeiter des Aldi-Kundenservice' hätten momentan sehr viel zu tun, weshalb eine Rückmeldung länger dauern könne.

Aldi verspricht Kunden Rückmeldung. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Huebner

Aldi versprach aber: „Diese wirst du aber schnellstmöglich erhalten und um deinen Fall wird sich definitiv gekümmert. Der Hintergrund ist, dass unser Kundenservice den Kontakt zu unseren Lieferanten hat und für weitere Schritte aufnehmen kann, wir vom Social Media Team jedoch leider nicht. Die Sache tut mir sehr leid, ich muss dich allerdings dennoch um noch ein wenig Geduld bitten. Meine Kolleginnen und Kollegen werden deinen Fall schnellstmöglich bearbeiten.“