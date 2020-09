Aldi: Kunde trifft nach Einkauf im Discounter fast der Schlag – „Liegt mir schwer im Magen“

am 29.09.2020 um 22:20

Für einen Mann ist der Einkauf bei Aldi Süd ganz schön teuer geworden. Und das sogar außerhalb des Discounters.

Denn der Kunde war nach eigener Angabe erst vor kurzem in einer Aldi Süd Filiale einkaufen und hatte dabei vergessen, die Parkscheibe einzulegen. Da heutzutage die Parkplätze von den meisten Discountern von Parkplatzwächtern überwacht werden, ließ das Knöllchen nicht lange auf sich warten.

Kunde von Aldi ist entsetzt über Parkplatzwächter

Wie der Kunde auf der Facebook-Seite von Aldi Süd beschreibt, sollte er 20 Euro Busgeld und 4,90 Euro für die Adressenermittlung bezahlen.

Er habe sich daraufhin mit dem Parkplatzhüter in Verbindung gesetzt, seinen Einkaufsbeleg vorgewiesen und sich darauf geeinigt, dass er zumindest die Kosten für die Adressermittlung zahlen würde.

Anwalt fordert plötzlich deutlich mehr

Seinen Angaben zufolge habe der Parkplatzwächter zugestimmt. Doch dann kam es, wie es fast schon kommen musste: Kurze Zeit später flatterte ein Brief vom Anwalt herein, der neben den 24,90 Euro noch Honorarkosten von 70 Euro forderte.

Das wollte der Kunde nicht auf sich und auf Aldi sitzen lassen. Schließlich würden solche Methoden stets auch auf Aldi selbst zurückfallen, auch wenn die Parkplatzwächter quasi nur von dem Discounter angefordert wurden. Er beginnt seinen Post mit den Worten: „Liebes Aldi Süd Team, Produktsortiment, Preis Leistungsverhältnis ist sehr gut. Dennoch liegt mir nun etwas schwer im Magen.“

Und weiter:

„Ich finde dies sind beschämende Methoden der Geldschneiderei die an Wegelagerei grenzen. Egal wie das Rechtsverhältnis zu ihrem Parkplatz Pächter ist, fällt dies natürlich auf sie zurück. Solch unlautere Vorgänge sind aus meiner Sicht eines seriösen Handelshauses nicht würdig. Letztendlich kann ich bei einer solchen Kostenkonstellation eher im örtlichen Hieber einkaufen und somit das Geld lieber in schöne Produkte investieren als für bürokratische Fallstricke“, schreibt der Kunde enttäuscht in seiner Beschwerde.

Aldi will nun intervenieren

Aldi lässt mit einer Antwort auch nicht lange auf sich warten. Man bedauere den Vorfall und der Kunde solle sich an den Kundenservice wenden. Dort können man vielleicht noch intervenieren wegen des Anwalts.

Wie das Problem gelöst wurde, bleibt offen. (fb)