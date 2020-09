Aldi: Kunde stößt auf Produkt und ist völlig verwirrt – „Jetzt wird's seltsam“

am 25.09.2020 um 19:25

Nachdem Kunden bei Lidl bereits entsetzt von einem neuen Produkt waren, ist nun auch bei Aldi ein Kunde völlig verwirrt. Denn während dieses Jahr coronabedingt auf das Oktoberfest verzichtet werden muss, wollen die Discounter die Möglichkeit offenbar nicht verpassen, die bayerische Tradition durch ein entsprechendes Verkaufsangebot fortzuführen.

Aldi verkauft somit nun ein Produkt, das allerdings für Verwirrung sorgt.

Aldi: Kunde völlig verwirrt von Produkt

„Jetzt wird's seltsam“, findet ein Mann, der bei Aldi einkaufen war. Auf Facebook berichtet er von seiner Entdeckung, die ihn nicht loslässt. „Jetzt wird's seltsam oder frei nach dem Titel eines München-Tatorts aus dem Jahr 2016: 'Mia san jetz do wo's wehtut'“, schreibt der Mann.

Denn er sah beim Einkaufen plötzlich Hähnchen-Weißwurst in der Kühltheke des Discounters. Die soll in Bayern hergestellt sein, wobei das Fleisch aus der EU stamme.

Nun ergibt sich die Frage, was seltsamer an dem Angebot ist: Dass Aldi Süd Weißwurst verkauft oder, dass die Weißwurst aus Hähnchenfleisch hergestellt wurde? Die Facebook-Nutzer jedenfalls schreiben humorvoll:

„Du erzählst mir was von Kalb.“

„Gruselig.“

„Wo kann man denn diese Grausamkeit kaufen?“

Produktion ursprünglich aus Kalbfleisch

Denn die klassische bayerische Weißwurst wird aus Kalbfleisch hergestellt; heutzutage kann die Herstellung auch aus Schweinefleisch erfolgen. Wer aber trotzdem Appetit auf Weißwurst – wenn auch aus Hähnchenfleisch – hat, der findet diese momentan bei Aldi Süd.

Aldi: Die Weißwurst steht nur in begrenzter Anzahl zum Verkauf. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Und wer es dann so ganz wie in Bayern machen möchte, der serviert noch Senf, eine Brezel und Weißbier dazu. Dann bleibt bloß noch zu sagen: An Guadn, lass da ’s schmegga!

