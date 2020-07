Aldi: Kunde schaut in Prospekt – als er dieses Angebot sieht, fühlt er sich veräppelt

Wie viele andere Unternehmen gibt auch Aldi die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung direkt an seine Kunden weiter – und preist das in den neuen Prospekten an.

Beim Blick auf die beworbene Rabattaktion wird ein Kunde jedoch stutzig.

Aldi: Kunde wird beim Blick in den Prospekt stutzig

Im Aldi-Prospekt heißt es nämlich: „weniger Mehrwertsteuer vom Staat + bis zu 1% extra von Aldi = -3% auf den EInkauf“. Ein Facebook-Nutzer wittert hier Zahlentricks von Aldi-Seiten.

Die Mehrwertsteuer sei bereits vom Gesetzgeber um drei Prozent reduziert worden. Einen zusätzlichen Rabatt von Aldi gäbe es daher nicht. „Mir wäre das peinlich“, so der User.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Was er bei seiner Kritik nicht bedacht hat: Nicht in allen Fällen betrug die Mehrwertsteuer vor der Senkung 19 Prozent, sondern - vor allem bei Lebensmittel - nur sieben Prozent.

Aldi klärt Missverständnis auf

Diese Mehrwertsteuer wird offiziell um zwei Prozent gesenkt. Nur bei den davon betroffenen Produkten wirkt der zusätzliche Aldi-Rabatt.

Heißt also konkret: Aldi bietet seinen Kunden für nahezu alle Produkte einen Preisnachlass von 3 Prozent an. Aldi reagierte auf die Kundenkritik und konnte das Missverständnis so aus dem Weg räumen. (the)