Aldi: Kunden genervt von schnellen Kassierern – jetzt fordern sie tatsächlich DAS

Die Mitarbeiter an den Aldi-Kassen sind für ihre blitzschnellen Hände bekannt, in Null-Komma-Nix ziehen sie die Ware über den Scanner. Der ein oder andere Einkäufer kommt bei diesem Tempo nicht immer mit dem Einladen in den Wagen mit.

Bei einem Aldi-Kunden aus Großbritannien hat das vermehrt für großen Frust gesorgt. Doch jetzt er hat eine verrückte Idee, um dem entgegen zu wirken – und will jetzt laut den „Manchester Evening News“ weitere Aldi-Kunden davon überzeugen.

Aldi: Kunden kommen bei blitzschnellen Kassierern kaum hinterher – diese verrückte Idee soll Abhilfe schaffen

In der privaten Facebook-Gruppe „Aldi UK Shoppers“ schreibt er: „Ich verstehe, dass einige von euch das rasante Tempo an den Kassen nicht leiden können.“

Ein Kunde von Aldi in Großbritannien kommt beim Einpacken an der Kasse nicht hinterher. Foto: IMAGO / Uwe Meinhold

Dann redet er Tacheles: „Würdest du einen Pfund (ca. 1,30 Euro) extra zahlen im Tausch gegen den Luxus, die Ware in deiner eigenen Geschwindigkeit in deinen Wagen räumen zu dürfen?“

Eine verrückte Frage, die die Aldi-Community spaltet. Hunderte Menschen haben bereits auf den Beitrag reagiert. Doch nur wenige von ihnen wären tatsächlich bereit, Geld für ein langsameres Kassier-Tempo zu blechen.

Aldi: So reagieren andere Kunden auf den verrückten Vorschlag

Die meisten fühlen sich mit dem herkömmlichen System ohnehin wohl. „Ich kann kaum glauben, dass sich wirklich jemand darüber beschwert. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, die Sachen einfach schnell in den Wagen zu laden und dann später in Einkaufstaschen zu verstauen“, schreibt jemand.

Das bringe schließlich einen finanziellen Vorteil: „Dadurch sparen wir am Ende Geld, wo ist also das Problem?“

Bei einer anderen Kundin mit flinken Fingern kommt gar nicht erst Hektik auf. „Ich stelle meine Einkaufstaschen schon vorher bereit und habe dann keine Probleme, meine Waren zeitig einzuräumen“, berichtet sie.

Doch es klingt ganz danach, dass ein hohes Einräum-Tempo tatsächlich von Vorteil sei. Ein Sprecher von Aldi UK sagte den „Manchester Evening News“: „Die Kassen von Aldi arbeiten mit branchenführender Effizienz.“ Kein Wunder, dass dabei so mancher Kunde an der Kasse aus der Puste kommt.

Aldi: Mit diesem einfachen Tipp kannst du die Geschwindigkeit an der Kasse reduzieren

Die Mitarbeiter werden laut dem Sprecher allerdings darum gebeten, ihre Scan-Geschwindigkeit anzupassen, sollten die Kunden nicht hinterherkommen. Einfacher sei es zudem, die Ware tatsächlich erst in den Wagen zu legen und sie erst später in den Taschen zu verstauen.

„Das reduziert die Wartezeit für die weiteren Kunden und es ermöglicht unseren Mitarbeitern auch, andere Aufgaben zu übernehmen, wie etwa Regale auffüllen oder Kunden weiterzuhelfen“, erklärt der Sprecher.

Für alle, denen es dennoch zu schnell geht, hat er einen wichtigen Tipp: Einfach den Aldi-Mitarbeitern Bescheid geben: „Sie kommen dem Wunsch dann gern nach und passen das Tempo an.“ (vh)