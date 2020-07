Aldi: Kunde kauft Käse und ist stinksauer – „Übers Ohr gehauen!“

Auf den ersten Blick könnten sich Käse-Liebhaber eigentlich für dieses Angebot bei Aldi begeistern: Statt der bisherigen sechs Scheiben befinden sich in einer Packung „Leerdammer Caractère“ nun sieben Scheiben.

Doch ein Kunde ist von dem „neuen“ Produkt alles andere als angetan – und wirft Aldi sogar Betrug vor. „Meiner Meinung nach wird der Kunde mal wieder für blöde verkauft, um nicht zu sagen, über's Ohr gehauen“, beschwert er sich auf Facebook.

Aldi: Mehr Käsescheiben in der Packung – aber ist der neue Preis fair?

Denn der Mann hat in der ganzen Angelegenheit offenbar mal seinen Taschenrechner angeworfen und die Preise der alten und neuen Leerdammer-Version überprüft. Schließlich kostete die Packung mit sechs Scheiben 1,49 Euro, mit einer Scheibe mehr kostet das Produkt allerdings plötzlich 1,99 Euro. 50 Cent Aufpreis für eine weitere Käsescheibe?

Auch im Jahr 2015 gab es bereits Leerdammer-Packungen mit sieben Scheiben – allerdings noch ohne die heutigen Gütesiegel. Foto: imago images / Schöning

Der Kunde rechnet nach. Der grobe Preis für eine Käsescheibe lag bei der Sechserpackung bei knapp 25 Cent. Rechnet man aber die 1,99 Euro für die neue Siebenerpackung auf die einzelnen Scheiben herunter, landet man bei mehr als 28 Cent pro Scheibe. „Das entspricht einer Preissteigerung von 14,5 Prozent!“, wütet der Kunde.

+++ Aldi: Kundin entdeckt DIESEN Hinweis auf Kassenzettel und wird sauer – „Muss das denn wirklich sein?“ +++

„Ich weiß ja nicht, ob nur Aldi die Gunst der Stunde genutzt hat, oder ob Bel (der Hersteller, Anm. d. Red.) auch die Preise erhöht hat“, überlegt der Mann. „Auf alle Fälle ist dieses Geschäftsgebaren meiner Meinung nach nicht fair!“

Hersteller „Bel“ spricht über die Änderungen bei den Produkten

Dass es eine Preissteigerung beim „Leerdammer Caractère“ gegeben hat, steht außer Frage. Doch den vollen Verkaufspreis lediglich auf die einzelnen Käsescheiben pro Packung aufzuteilen, reicht da für eine differenzierte Betrachtung natürlich nicht aus. Denn auch die Verpackung selbst und die Art der Herstellung fließen ja in den neuen Verkaufspreis von 1,99 Euro mit ein.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Auf Anfrage unserer Redaktion teilte uns Hersteller „Bel“ mit, dass sich tatsächlich in letzter Zeit einiges bei ihren Käseprodukten geändert habe. Seit Mitte 2020 tragen die in den Niederlanden hergestellten Leerdammer-Produkte ein offizielles „Ohne Gentechnik“-Siegel und die Verpackungen bestehen zudem zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Plastik.

+++ Aldi: Mann blättert nichtsahnend durch Prospekt – bei diesem Angebot wundert er sich sehr +++

Die Anzahl der Käsescheiben sei auf sieben aufgestockt worden, „um den aktuellen Verbraucherbedürfnissen nach größeren Verpackungseinheiten nachzukommen.“

Wer ist verantwortlich für den endgültigen Verkaufspreis?

Ob das veränderte Packungs-Design mit den „Ohne Gentechnik“- und „+1 Scheibe“-Aufdrucken also mit verantwortlich für die Preiserhöhung sind? „Bel“ gebe nur eine unverbindliche Preisempfehlung an den Handel ab. „Auf die Endverbraucherpreise haben wir von Leerdammer keinen Einfluss, da diese ausschließlich von unseren Handelspartnern festgelegt werden“, so das Unternehmen.

Wer ist für den Käsepreis verantwortlich? Hersteller oder Händler? Foto: imago images / Martin Wagner

--------------------------------

Mehr News zu Aldi:

----------------------------

Aldi Süd wollte sich nicht zu dem Sachverhalt äußern, da es sich bei dem Produkt um keine Eigenmarke des Discounters handelt. (at)