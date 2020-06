Aldi: Kunde erlebt kuriose Überraschung beim Milch öffnen – „Fühle mich gemobbt“

Eine Aldi-Kundin erlebt beim Öffnen einer Milch eine kuriose Überraschung!

Nach ihrem Einkauf bei Aldi-Süd konnte die Kundin es nicht fassen. Sie wollte die Milchverpackung öffnen doch dann traute sie ihren Augen kaum!

Aldi: Kunde erlebt kuriose Überraschung beim Milch öffnen

Wie ist das bloß möglich? Beim Einkauf ist der Aldi-Kundin ein Detail an der Milch nicht aufgefallen. Erst als sie die Verpackung öffnen will, sieht sie was mit dem handelsüblichen Tetra Pak nicht in Ordnung ist!

Von der kuriosen Entdeckung teilt sie ein Bild bei bei Facebook. Dazu schreibt die Nutzerin: „Ich weiß ja nicht, aber ich fühle mich dezent gemobbt. Findet den Fehler!“, mit einem lachenden Emoji.

Doch was genau war passiert? Als sie den Deckel der Milchpackung, der Marke Milfina öffnet, war darunter kein Loch!

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

So regiert Aldi auf den Beitrag

Stattdessen entdeckte sie auf der diagonalen Seite einen silbernen Kreis. Der Deckel muss bei der Produktion offenbar auf der falschen Seite angebracht worden sein.

Sogar Aldi-Süd reagiert auf den Beitrag und schreibt: „Ups, da ist wohl etwas schief gelaufen.“

„Das sind Verpackungen mit besonderem Kniff, die bekommen nur die Profis!“, erklärt der Discounter scherzhaft!

Am Ende hat es die Frau noch geschafft die Milch zu öffnen. „700 Milliliter waren für das Püree. Der Rest wurde zu Bananenkaba verarbeitet“, berichtet die Aldi-Kundin ganz stolz. (mia)