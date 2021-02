Aldi-Kunde entdeckt kleines Symbol auf Schokolade und ist verwirrt – er stellt sich DIESE Frage

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Wer Lust auf Süßes hat, der greift bei Aldi gerne zur Schokolade. Schließlich gibt es etliche Sorten – ob Vollmilch, mit Nüssen, Caramel-Füllung oder sogar Keksen. Für jeden ist etwas dabei. Da konnte auch dieser Aldi-Kunde nicht nein sagen. Doch zu Hause angekommen entdeckt er ein kleines Symbol, das für Verwirrung sorgt.

Sofort schnappt der Kunde sich sein Smartphone und macht ein Foto der Rückseite der Choceur-Schokolade, eine Eigenmarke von Aldi. Auf der Facebookseite des Discounters postet er das Foto und kringelt das Symbol ein.

Aldi: Irreführendes Symbol

Der Kunde will von Aldi Süd wissen: „Ist die innere Verpackung tatsächlich auch Papiermüll?“ Gemeint ist ein kleines Symbol, das bei der Mülltrennung helfen soll. Aldi selbst nennt es: „Tipps für die Tonne“.

Bei dieser Aldi-Schokolade ist etwas schiefgelaufen. Foto: Privat

Auf der Aldi-Website wird erläutert: „Für den Hinweis nutzen wir eine einfache Kreissymbolik, die aus bis zu drei Teilen bestehen kann – je nach Anzahl der unterschiedlichen Materialien, aus denen eine Verpackung besteht.“

Die Hinweise sollen den Kunden zeigen, in welche Tonne die Verpackung gehört, sortiert nach Plastik, Papier oder Glas. Daraus ergeben sich insgesamt sieben Trenn-Symbole.

„Nach und nach versehen wir unsere Eigenmarken-Produkte mit den Hinweisen, damit das richtige Trennen für dich zum Kinderspiel wird“, verspricht der Discounter.

Aldi räumt Fehler ein

Doch was ist bei dieser Schokolade des Kunden schiefgelaufen? Die äußere Verpackung ist aus Pappe, das gehört natürlich in die blaue Altpapier-Tonne. Doch innen drin ist eine Folie, in dem Symbol ist die gelbe Tonne für Plastik aber nicht zu sehen.

Hier ein Vergleich der Aldi Süd und Nord Schokolade. Bei der Tafel der Nord-Filiale ist das Symbol richtig, bei der von Aldi Süd fehlt der Hinweis für die gelbe Tonne.

Im Vergleich: Die obere Schokolade ist von Aldi Nord mit richtiger Trennung. Die untere ist von Aldi Süd mit fehlerhaftem Logo. Foto: DER WESTEN

Wir haben bei Aldi nachgefragt, warum die gleichen Schokoladen unterschiedliche Symbole haben. Der Discounter teilt mit: „Wir haben unseren Lieferanten kontaktiert, der den Sachverhalt entsprechend geprüft hat: Es hat sich herausgestellt, dass der Trennhinweis auf der Schokoladenverpackung nicht korrekt ist.“

Aldi sagt, dass die Folie natürlich in die gelbe Tonne gehört. „Unser Lieferant wird den Trennhinweis nun direkt anpassen“, verspricht der Discounter. (ldi)

