Aldi: Kunde will Discounter bloßstellen – doch dabei blamiert er sich völlig – „Wie lächerlich dumm“

Da wollte jemand es besser wissen - doch die forsche Art eines Aldi-Kunden kam nicht gut an. Der Besserwisser wurde eines Besseren belehrt. „Finde den Fehler...“ schreibt ein Mann auf Facebook unter ein Foto seines letzten Einkaufs bei Aldi.

Der Kunde ist überzeugt davon, ein peinliches Missgeschick des Discounters entdeckt zu haben. Er hält eine Packung Prager Schinken aus dem Sortiment von Aldi in die Kamera, um den Patzer zu präsentieren – und blamiert sich dabei total.

Aldi: Kunde will Discounter blamieren – und macht dabei selbst einen Fehler

Der Vorwurf des Kunden: Prag ist die Hauptstadt von Tschechien – doch Aldi hat auf die Packung des Prager Schinkens die Flagge der Slowakei gedruckt. Der Kunde versucht gar nicht erst, einen höflichen oder gemäßigten Ton anzuschlagen. „Da sieht man, wie intelligent bei Aldi gearbeitet wird“, schreibt er und meint anschließend, „wie lächerlich dumm“ es sei, dass der Discounter nicht wisse, dass Prag die tschechische Hauptstadt sei.

Doch der spottende Kunde kriegt nur kurze Zeit später eine Antwort geliefert – unter anderem von Aldi selbst. Und siehe da: Offenbar lag die Wissenslücke nicht beim Discounter, sondern bei dem Kunden selbst.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Sachlich und nüchtern erklärt Aldi Süd: „Bei dem Prager Schinken handelt es sich um eine traditionelle Spezialität, die aber nichts mit dem Herstellungsort an sich zu tun hat. Jeder Betrieb muss den Prager Schinken nach dem traditionellen Verfahren herstellen, der Herstellungsort muss aber nicht unbedingt in Tschechien liegen. In diesem Fall wird der Prager Schinken u.a. in der Slowakei hergestellt.“

Kunde lässt sich nicht auf Diskussionen ein

Schon vor der offiziellen Antwort des Discounters hatten andere Personen den Kunden auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht. „Eine fünfsekündige Google-Recherche hätte dir die Blamage erspart“, schreibt ein User und erklärt dem Mann die Herkunft des Prager Schinkens. Doch der Kunde lässt diese Worte offenbar einfach nicht gelten und bezeichnet die Erklärung als „Blödsinn“, den gesamten Kommentar als „völlig inkompetente Äußerung“.

Der User kann darauf nur die Hand vor die Stirn schlagen und schreibt: „Du glaubst auch, dass das Wiener Schnitzel aus Wien kommt.“ Daraufhin erwidert der Kunde, dass ein Wiener Schnitzel „nicht mit einer polnischen oder ungarischen Flagge verkauft oder gekennzeichnet“ werde, wenn es dort hergestellt wurde.

Als ein anderer Nutzer ihn bittet, seine Posts etwas professioneller und anständiger zu formulieren, will der Kunde seine Wortwahl verteidigen. Doch dabei beginnt er sein Gegenargument mit der grammatikalischen Fehlkonstruktion: „Wenn sich Aldi jedoch auch nicht ausreichend professionell verhaltet...“ – und tritt damit direkt ins nächste Fettnäpfchen.

