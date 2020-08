Aldi: Kunde blättert durch Werbeprospekt – DIESES Detail kann er einfach nicht ernst nehmen

Der Blick in einen Aldi-Prospekt hat einen Kunden derart amüsiert, dass er seine Entdeckung direkt auf der Facebook-Seite des Discounters teilen musste.

Auf einer Seite des Prospekts wurde eine „Pizza Classico“ angeboten. Doch weder das Produkt selbst noch der Preisnachlass von 37 Prozent schienen den Kunden zu interessieren. Sehr viel interessanter fand der Mann die Zusatzinfo, die Aldi unter den Produktnamen gedruckt hatte.

Aldi: Kunde muss beim Blick in den Prospekt schmunzeln

Dort steht als Produktbeschreibung: „Aus dem Backofen.“ Das bringt den Kunden zum Schmunzeln. „Wo raus, wenn nicht aus dem Backofen, kommt eine Pizza?“, fragt er amüsiert auf Facebook. „Herd? Spülmaschine? Waschmaschine? Fernseher? Lager?“ Mehr als ein einfaches „Lustig“ fällt ihm zu dieser – in seinen Augen offensichtlichen und daher unnötigen – Zusatzinfo nicht ein.

Doch Facebook wäre nicht Facebook, wenn nicht selbst wegen einer solchen kleinen Albernheit direkt auch die ein oder andere Diskussion in den Kommentaren entstehen würde. Der Kunde hatte die Produktbeschreibung einfach nur wörtlich genommen und sich ein wenig darüber amüsiert – und sofort versuchen einige andere User, ihm zu erklären, was er alles missverstanden hat.

Sogar Aldi selbst reagierte mit einer Erklärung auf den humorvollen Beitrag des Kunden – allerdings in einem ganz ruhigen und netten Tonfall.

Aldi erklärt das Missverständnis

„Schön, dass wir dich mit unserer Werbung zum Schmunzeln bringen können“, schreibt Aldi unter dem Beitrag. „Also eine Pizza kannst du tatsächlich auch in der Mikrowelle, der Pfanne oder auf dem Grill zubereiten. Aber in diesem Fall soll es nur nochmal unterstreichen, dass die Pizza in der Filiale frisch aufgebacken wird.“

Die Pizza aus dem Prospekt wird z.B. in der „Backwelt“ bei Aldi verkauft und nicht im Tiefkühlregal. Foto: imago images / Manfred Segerer

Ob der Kunde allerdings wirklich eine Erklärung für die Produktbeschreibung verlangt hat oder einfach nur einen witzigen Facebook-Beitrag posten wollte, bleibt unklar. (at)