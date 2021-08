Aldi in Mülheim: Keine Kasse mehr notwendig? Supermarkt testet neuen Einkaufswagen

Mülheim. Müssen wir bald nicht mehr an der Kasse anstehen? Ein Einkaufswagen könnte das möglich machen. Aldi testet ihn aktuell in Mülheim!

Das Besondere an dem guten Stück: Er kann mehr als bloß deine Aldi-Produkte vom Regal bis zur Kasse transportieren – und macht eben jene Kasse gleichzeitig überflüssig. Darüber berichtet die „Lebensmittelzeitung“.

Aldi in Mülheim: Diesen besonderen Einkaufswagen gibt's nur hier

Das Ganze funktioniert, indem der Einkaufswagen bei deiner Runde durch den Discounter direkt mitdenkt. Zwei Kameras am Wagen haben immer im Blick, welche Produkte du in den Wagen legst und scannen diese sofort ein.

Aldi in Mülheim: Bald kein Anstehen mehr an der Kasse nötig? (Symbolbild) Foto: imago/Manngold

Solltest du selbst den Überblick über deine Artikel verlieren, hilft dir das Display am Einkaufswagen weiter. Dort siehst du nicht nur, was du bereits alles in den Wagen geladen hast, sondern auch, was du am Ende dafür zahlen musst. Möglich macht das ein Computer in dem intelligenten Shopping-Helfer.

-----------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-----------------------------

+++ Aldi, Rewe und Co.: Alten Pfandbon gefunden? So lange kannst du ihn noch abgeben! +++

Entscheidest du dich doch anders und nimmst einen Artikel wieder aus dem Wagen heraus, hat er auch das im Blick und zieht den entsprechenden Betrag direkt wieder von deinem Kassenbon ab.

Aldi: Ein einzelner Einkaufswagen an einer Aldi-Süd-Filiale. Hat er bald ausgedient? Foto: IMAGO / MaBoSport

Aldi in Mülheim: So funktioniert das Bezahlen mit dem intelligenten Einkaufswagen

Schiebst du dann in Richtung Ausgang, druckt dir der spezielle Einkaufswagen einen Kassenbon aus. Ein Scanner liest dann den Betrag ein und du kannst deine Rechnung per Karte begleichen. Praktisch: Etwaige Rabatte oder Coupons zieht die künstliche Intelligenz dabei automatisch ab.

Ein weiterer Pluspunkt: Du musst die Waren nicht mehr aufs Band und zurück in den Wagen und von dort aus in deinen Kofferraum laden – spart Zeit und Mühe. Ein Anstehen an der Kasse dürfte die KI ebenfalls überflüssig machen.

+++ Aldi: Kundin will mit EC-Karte bezahlen – doch das läuft nicht nach Plan +++

Bei Aldi an der Kasse. In Mülheim testet der Discounter bald einen Einkaufswagen, der das Schlage-Stehen verdrängen könnte. Foto: IMAGO / Sven Simon

Was leider ebenfalls verloren geht: Der nette menschliche Kontakt mit den Mitarbeitern an der Kasse, bei denen du Fragen oder Anmerkungen zu den Aldi-Artikeln loswerden konntest. Auch das nette „Schönes Wochenende!“ zum Abschied geht damit flöten.

-----------------------------

Mehr Themen:

Aldi: Neues Produkt hat jetzt schon Kult-Charakter – vor allem diese Kunden werden sich freuen

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Kunden aufgepasst! Diese Produkte werden künftig teurer

Aldi-Kunde will Joghurt genießen – dieses Detail irritiert ihn völlig! „So viele Fragen“

Aldi, Lidl, Rewe und Co: Krasse Änderung! Deshalb werden große Rabatte bald seltener

-----------------------------

Aldi Süd: Spezieller Test auch in Köln

Laut der „Lebensmittelzeitung“ testet Aldi den Wagen aktuell nur in einer Filiale, die herkömmlichen Kassen bleiben dort selbstverständlich weiterhin geöffnet. Sollte der clevere Einkaufswagen bei den Kunden gut ankommen, könnte er bald auch an weiteren Standorten auftauchen.

Aldi testest in Mülheim einen neuen Einkaufswagen. Foto: IMAGO / Rainer Unkel

Der intelligente Einkaufswagen ist nicht die einzige Kassen-Revolution, die Aldi derzeit testet. In einer Aldi-Filiale in Köln hat der Discounter bereits SB-Kassen aufgestellt. Sie sollen helfen, den Kassiervorgang zu beschleunigen. HIER haben wir das Konzept genauer vorgestellt.

Mehr News aus Mülheim: Tanklasterfahrer festgenommen

Der Mann war für den Unfall verantwortlich, der die Brücke über die A40 schwer beschädigte. Er wollte ins Ausland abhauen. Hier die ganze Geschichte >>> (vh)