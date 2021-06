Aldi: SO sparst du eine Menge Zeit beim Einpacken an der Kasse

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Aldi Verkäufer und Verkäuferinnen sind oft ziemlich flink. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Das musst nicht sein. Ein Kunde von Aldi in Großbritannien hat jetzt bei TikTok einen einfachen Trick verraten, mit dem die Kunden viel Zeit einsparen können – und so bestens für die Herausforderung an der Kasse auch bei Aldi Nord und Süd gewappnet sind.

Aldi: Kunde verrät Trick, wie du an der Kasse schneller bist

Für diesen simplen Trick ist es egal, ob du nur wenige Artikel auf das Kassenband legst oder deinen Großeinkauf machst. Wichtig ist allerdings, dass du mit Wagen oder Einkaufskorb unterwegs bist und ein gut vorbereitetes Auto auf dem Parkplatz stehen hast.

Ein Kunde von Aldi in Großbritannien verrät einen Trick, wie du schneller an der Kasse bist – trotz vollen Einkaufswagens. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Wozu das nötig ist? Das verrät der TikTok-Nutzer in einem Video. Darin nimmt uns der Einkäufer auf eine schnelle Runde durch den Discounter mit, den Wagen füllt er bis oben hin mit Lebensmitteln. An der Kasse geht es dann fix los: Ein Produkt nach dem anderen landet auf dem Band.

Bei Aldi geht es an der Kasse oft schnell zu. Foto: IMAGO / Sven Simon

Der Mitarbeiter zieht die Waren über den Scanner, der Kunde lädt die Produkte ähnlich fix in den Einkaufswagen – ebenso rasend schnell. Denn er beachtet dabei die wichtigste Regel: „Bemerkst du, wie alle Kunden immer schon dort ihre Waren in Tuten sortieren? Das musst du überspringen!“

TikTok-Nutzer spart Zeit bei Aldi – das ist sein Trick

Wer die Ware an dieser Stelle nicht direkt sortiert einpackt, spare Zeit, schreibt der TikTok-Nutzer – und sorgt damit dafür, dass alle Kunden schneller bedient werden. Den chaotisch gefüllten Wagen schiebt er dann direkt zum Auto zurück.

Sein Fahrzeug hat er vor dem Einkauf mit zwei Wäschekörben bestückt. Die belädt er jetzt ähnlich fix wie an der Kasse mit seiner Ware.

Damit geht es dann ab nach Hause und die Produkte wandern aus den Wäschekörben direkt in Kühlschrank, Vorratsschrank und Co.

Insgesamt spare er mit dieser Technik nicht nur Zeit, schreibt der Kunde bei TikTok, „sondern auch Geld und es ist gut für die Umwelt.“ Win-Win-Situation für Aldi und den Kunden! (vh)

