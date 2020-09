Aldi Jackpot: Kundin öffnet Los – und kann nicht glauben, was sie entdeckt

Ein Einkauf bei Aldi kann den Kunden aktuell durch einen Gewinn versüßt werden, da derzeit die Aktion Aldi Jackpot läuft.

Eine Aldi-Kundin konnte kaum glauben, was sie wegen dieser Aktion zu sehen bekam. Die Frau öffnete ein Glückslos, das sie im Rahmen vom Aldi Jackpot erhalten hatte. Als sie den Code liest, kann sie sich das Lachen nicht verkneifen. Auf der Facebookseite von Aldi teilt sie das Foto.

+++ Aldi: Frau will Angebote anschauen – dann trifft sie der Schlag +++

Seit Anfang der Woche verteilen Aldi Nord und Süd Glückslose an der Kasse. Pro 15 Euro Einkaufswert gibt es einen. Mehr zu den Aldi-Glückslosen liest du hier <<<

Deshalb gibt es den Aldi-Äquator Deshalb gibt es den Aldi-Äquator

Aldi Jackpot: Kundin erhält Glückscode und dann DAS

Damit können Aldi-Kunden den Jackpot knacken, welchen sie als Einkaufsgutschein ausgezahlt bekommen. Von 20 bis 5000 Euro ist alles dabei.

Dafür müssen sie einen Code auf der Aldi-Webseite eingeben. Dieser befindet sich in dem Glückslos. Genau so einen hat eine Frau erhalten.

Bei Aldi könnten bald Einkaufsträume wahr werden. Foto: Aldi Süd

Sie postet ein Foto davon auf der Aldi-Facebookseite und schreibt: „Wow, da habe ich auf jeden Fall das große Los gezogen, danke Aldi Süd!“

Auch Aldi selbst findet das Ganze amüsant und antwortet: „Na Hoppla, da hat der Zufallsgenerator aber alles gegeben. Wir drücken die Daumen, dass der Code nicht nur ein Schmunzeln auslöst, sondern vielleicht auch den Jackpot knackt.“

Aldi: DESWEGEN muss die Kundin lachen

Was so besonders an dem Los ist? Der Code selbst. Denn dieser lautet: „Sexdmya***“. Das Wort „Sex“ in dem Aldi-Code hat die Kundin wohl nicht erwartet.

Eine weitere Kundin kommentiert den Post ebenfalls: „Na dann lass mal ordentlich krachen, aber nicht im Laden bitte.“

Ob die Aldi-Kundin mit dieser speziellen Kombination gewonnen hat? Wir drücken die Daumen! (ldi)

Eine Aldi-Kundin musste laut lachen, als sie ihr Glückslos öffnet. (Symbolbild) Foto: imago images / Norbert Schmidt / imagebroker; Aldi Süd (Montage: DER WESTEN)

