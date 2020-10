Aldi in NRW: Kundin sauer, weil Mitarbeiter nichts tun: „Ich bin entsetzt!“

Hilden. Aldi-Kundin Stefanie ist entsetzt. Sie beobachtet etwas in einer Aldi-Filiale in Hilden in NRW. Sofort wendet sie sich an den Discounter.

Stefanie Diepholz ging kürzlich bei einer Filiale auf der Richratherstraße in Hilden einkaufen. Das, was sie dort beobachtet hat, kann sie nicht für sich behalten. Unter einem Post für Auberginen auf der Aldi-Facebookseite lässt sie ihrer Wut freien Lauf.

Aldi-Kundin stellt Frauen zur Rede

Sie schreibt: „Ich bin entsetzt! In den Medien wird über ständig steigende Zahlen berichtet und bei Ihnen sind Kunden ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs. Geht gar nicht. Selbst die Mitarbeiterin an der Kasse sagte dazu nichts. Auch Abstände werden nicht eingehalten! Es ist ihr Job, dafür zu sorgen, dass diese Dinge eingehalten werden.“

Bei Aldi Masken tragen? Für einige Kunden ein No-Go. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Zwei Kunden sollen ohne Maske bei Aldi eingekauft haben. Dieser Redaktion erzählt Stefanie, dass sie die beiden Frauen später auf dem Parkplatz angesprochen hat. „Sie haben mich ignoriert, als ich sie fragte, warum sie keine Maske tragen.“

Die Kundin findet: „Ich bin dafür verantwortlich, dass meine Klienten in der Einrichtung geschützt sind! Es ist ja nicht nur das Tragen des Mund- und Nasenschutz, es sind auch die Abstände, die in keinster Weise eingehalten werden.“

Sie appelliert an Aldi: „Und wenn Sie zu viel an der Kasse oder beim Verräumen von Waren zu tun haben, dann stellen Sie eben jemanden ein, der darauf achtet.“

---------------

Das ist der Discounter Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

---------------

Wir haben bei Aldi nachgefragt. Der Discounter teilt mit: „Grundsätzlich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Filialen behördlich vorgeschrieben. Geeignet sind Mund-Nasen-Masken, darüber hinaus können auch andere Arten von Bedeckungen wie Schals oder Tücher verwendet werden, solange Mund und Nase vollständig bedeckt sind. Die Maskenpflicht kommunizieren wir in den Filialen durch Hinweisplakate im Eingangsbereich.“

Aldi spricht von Einzel-Vorfällen

Mitarbeiter würden laut Aldi die Kunden, die ohne Maske einkaufen, darauf hinweisen, einen Schutz zu tragen. „Wie konsequent die Maskenpflicht durch unsere Mitarbeiter gegenüber Kunden ohne Maske ausgesprochen wird, obliegt der Einschätzung der Mitarbeiter vor Ort.“

------------

Solche Fälle soll es aber selten geben. „Nur vereinzelt kommt es vor, dass Kunden ohne Maske einkaufen gehen. Allgemein herrscht eine große Akzeptanz für die Notwendigkeit der Maßnahme“, teilt Aldi mit.

Stefanie hat da ganz andere Erfahrungen gemacht. Dieser Redaktion teilt sie mit, dass sie sich nicht nur über den Vorfall bei Aldi aufregt: „Ich bin darüber entsetzt, dass die Menschen so unfassbar sorglos in der Gegend unterwegs sind. Es wird kein Abstand gehalten, wenn ich am Regal stehe kommt ein anderer Kunde und greift Mal eben auch ins Regal, so dass man Nase an Nase steht, und all das, bei den immer steigenden Corona-Fällen.“ (ldi)