Aldi in Mülheim: Brutaler Überfall! Täter prügeln auf Kassiererin ein – Polizei sucht diese Männer

Schockierende Tat in Mülheim! Unbekannte haben am Freitagabend einen Aldi Markt gestürmt und wollten ihn ausrauben.

Vier Männer gelangten laut Polizei über die Ausgangstür in den Aldi in Mülheim auf der Uhlandstraße, Ecke Heißener Str. Sie waren maskiert und mit zwei Stich- und zwei Schusswaffen bewaffnet.

Im Aldi Markt bedrohten sie Angestellte und Kunden: Sie eilten auf eine Kassiererin (34) zu und verlangten, unter Vorhalt einer Schusswaffe, Bargeld aus der Kasse. Der eingeschüchterten Kassiererin gelang es nicht, die Kasse zu öffnen, sodass die Täter auf die Kassiererin einschlugen.

Aldi in Mülheim: Brutaler Raub – dieser Hinweis könnte sie überführen

Gleichzeitig versuchten die Räuber, gewaltsam an den Inhalt der Kasse zu kommen. Das schafften sie allerdings nicht. Ohne Beute ergriffen die brutalen Räuber die Flucht in Richtung Heißener Straße. Zeugen berichteten von einem dunkelgrünen Kleinwagen, der ein Verkehrsschild an der Friedrichstraße, Ecke Wertgasse umgefahren hatte und in Richtung Wilhelmstraße weiterfuhr.

Die Zeugen konnten das Kennzeichen nur zum Teil lesen. Nach derzeitigen Informationen soll das Kennzeichen MH-SH ?? lauten.

------------------------------

Die vier brutalen Räuber wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben.

Räuber 1: weiße Maske, weiße Schuhe, eine graue Jogginghose und eine dunkle Jacke. Er hatte eine Schusswaffe in der Hand.

Räuber 2: weiße Maske, schwarze Schuhe, eine blaue Jeanshose mit „Löchern“, eine dunkle Jacke mit weißem Emblem auf der linken Brust und hatte ebenfalls eine Schusswaffe dabei.

Räuber 3: schwarze Maske, schwarze Schuhe, eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Oberteil mit zum Teil grauen Ärmeln. Besonders auffällig war bei dem Räuber eine orange oder gelb gefärbte Tasche, die er in der Hand hielt.

Räuber 4: schwarze Maske, eine schwarze Hose und ein graues Langarmshirt mit schwarzen Nähten an den Ärmeln

Mindestens eine Kundin (49) erlitt durch den Überfall einen starken Schock, sie wurde von anderen Kunden bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften betreut.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei wertet nun Videoaufzeichnungen aus und befragt weiter Zeugen. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Informationen zu dem grünen Kleinwagen mit dem Kennzeichen MH-SH ?? können zur schnellen Identifizierung der Räuber führen.

Alle Hinweise, egal wie unwichtig sie erscheinen, können jederzeit der Polizei unter 0201/829-0 mitgeteilt werden. „Sollten Sie die Räuber antreffen, so melden Sie sich augenblicklich bei der Polizei und sprechen Sie die Täter NICHT an!“, warnt die Polizei (jg)