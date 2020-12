Aldi: Geld sparen im Discounter? Mit diesen Tricks kaufst du günstiger ein

Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Discounter wie Aldi bleiben auch in Lockdown-Zeiten weiterhin offen, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Doch um das Ansteckungsrisiko zu vermeiden, geht man lieber einmal größer einkaufen anstatt mehrmals in der Woche.

Dabei kann der Einkaufspreis schnell in die Höhe schießen. Aldi hat seine Kunden daher nach ihren Top-Tipps gefragt, wie man beim Einkaufen noch den einen oder anderen Euro sparen kann.

Aldi: Kunden geben Tipps zum Geldsparen

Planung ist das A und O. Ein Mahlzeiten-Planer für die gesamte Woche sorgt dafür, dass man nur gezielt die Zutaten in den Mengen kauft, die man am Ende auch in der Küche verwertet. Dabei macht es auch Sinn, Gerichte zu wählen, die sich mit ähnlichen Zutaten kochen lassen.

Aldi-Kunden haben ihre besten Tipps zum Geld sparen mit der Welt geteilt. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Auch sollte man sich stets darüber im Klaren sein, wie gut Küche und Kühlschrank noch gefüllt sind. Wieviel Milch habe ich noch zuhause? Muss ich wirklich noch ein Pack Mehl kaufen? Ein Tipp: Vor dem Einkauf kurz ein Foto vom Kühlschrankinneren knipsen – und während dem Einkauf immer überprüfen, falls man sich mal unsicher ist.

+++ Aldi stellt Kunden vor die Entscheidung – plötzlich geht die Diskussion los +++

Wenn man es dann noch schafft, nicht auf Sonderangebote („Bezahle eins, bekomme zwei“) hereinzufallen, kann man mit diesen Maßnahmen einiges an Geld sparen – und zudem verhindern, dass man am Ende mehr Lebensmittel hat als man braucht. Die unbenutzten Reste landen dabei oft im Müll – und das Geld dafür hat man dann unnütz ausgegeben.

Auf Vorrat kaufen und einfrieren

Doch besagtem Müll-Problem kann man auch dadurch vorbeugen, indem man gezielt Lebensmittel kauft, die sich in Teilen auch einfrieren lassen. Bei Gemüse oder Fleisch funktioniert das oft sehr gut.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Finanziell kann es sich durchaus lohnen, bei einem Einkauf mal mehr mitzunehmen und davon dann über einen längeren Zeitraum zu zehren – anstatt jede Woche den aufgebrauchten Vorrat wieder nachzufüllen.

+++ Aldi: Top-Auszeichnung für Discounter! Doch Kunden widersprechen +++

Preisvergleich und Hungergefühle

In Prospekten oder online bereits im Voraus Preise diverser Produkte zu vergleichen, kann einem beim Einkauf später helfen, gezielt das günstigste Produkt zu finden. Durch diese Form der „Recherche“ kann man eventuell auch spezifische Filialen mit exklusiven Sonderangeboten finden.

----------------------------

Mehr News zu Aldi:

Aldi: Kunden wollen alle ein bestimmtes Produkt ergattern – zuhause folgt der Schock

Aldi: Kundenanstrum reißt nicht ab! Grund ist weiterhin dieses besondere Produkt

Aldi-Kunden können mit Advents-Losen gewinnen – doch eine Sache ärgert sie

----------------------------

Wohlüberlegt sollte man auch bei der Wahl des Einkaufszeitpunktes vorgehen. Wer hungrig zwischen den Regalen umherirrt, greift eher zu mehr Lebensmitteln als ein gesättigter Kunde, zitiert der britische „Mirror“ die befragten Aldi-Kunden. (at)