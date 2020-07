Aldi: Frau sammelt Müll ein – sie kann nicht glauben, welches seltene Relikt sie findet

Es gibt so viele Produkte, die bei Aldi, Lidl und Co. einfach aus dem Regal verschwunden sind. Die Kinder der 90er erinnern sich garantiert noch an Frufoo, der Joghurt mit dem Spielzeug in der Mitte von Onken. Auch diese Flasche gab es einmal bei Aldi…

Stefanie S. zieht regelmäßig los, um achtlos weggeworfene Verpackungen und weiteren Müll aufzusammeln – eine tolle Sache. Viel zu viel wird einfach in die Natur geworfen, Umweltschutz sieht anders aus.

Aldi: Frau findet sehr alte Flasche

Bei ihrer letzten Tour entdeckte Stefanie eine Flasche, die es mal bei Aldi zu kaufen gab. Ganz schön ramponiert und verdreckt, dennoch erkennbar. Sie macht ein Foto der Flasche und postet sie auf der Facebookseite von Aldi Süd.

Auch heute noch gibt es bei Aldi die Cola-Marke Topstar, diesmal aber als Plastikflasche. Foto: Screenshot Aldi Süd

Sie möchte gerne wissen, aus welchem Jahr dieses Relikt stammt. Stefanie schreibt: „Wir sind regelmäßig unterwegs, achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Dabei fiel uns heute an einem Brückenabgang diese Glasflasche in die Hände. Nun meine Frage: Bis zu welchem Jahr wurde Eure Cola in Glas abgefüllt?“

Wer sich schon einmal die Cola bei Aldi der Marke Topstar gekauft hat, weiß, dass diese mit einer Einweg-Plastik-Flasche verkauft wird. Kannst du dich erinnern, wann es diese Flasche beim Discounter gab?

Aldi antwortet direkt auf die Frage, doch ist ratlos: „Puuuuuuhhhhh.... In unserer aktuellen Datenbank haben wir da keine Infos mehr zu, also scheint es seeeeeehr lang vor unserer Zeit gewesen zu sein.“

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Aldi: Ist das der entscheidende Hinweis?

Doch Stefanie lässt nicht locker. Ein entscheidender Hinweis könnte vielleicht des Rätsels Lösung bringen: „Kann man das irgendwie rauskriegen? Bis in welche Zeit zurück kann man in Eure Datenbank reinschauen? Zum Beispiel befindet sich ja ein Barcode auf der Flasche. Zudem gibt es keinen Hinweis auf Pfand.“

-----------

Mehr zum Thema Aldi:

Aldi: Anwohnerin kann nicht fassen, was mitten in der Nacht beim Discounter passiert: „Toppt alle in negativer Hinsicht“

Aldi: Kunde macht Fleischpackung auf – dann folgt der Ekel-Schock „Bin extrem angewidert“

Aldi: Kunde schaut ins Fleischregal und motzt los – „Schäm' dich, Aldi!“

-----------

Sie vermutet, dass die Cola-Flasche Anfang der 2000er Jahre bei Aldi verkauft wurde.

In einer Nachricht soll sie den Barcode an Aldi schicken, so ist es vielleicht möglich, zu erfahren, wie viele Jahre die Cola-Flasche schon draußen in der Natur lag.

Eine Antwort von Aldi gibt es noch nicht. Man darf gespannt sein… (ldi)

+++ Aldi: Mann blättert nichtsahnend durch Prospekt – bei diesem Angebot wundert er sich sehr +++

Ein Aldi-Kunde war kürzlich außer sich, als er den Newsletter öffnet und dieses Angebot sieht. Er stellt den Discounter zur Rede. Hier liest du mehr <<<