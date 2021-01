Aldi: Kunde macht Cannabis-Witz unter Werbeanzeige – die Reaktion des Discounters verblüfft

Mit dieser Reaktion von Aldi hätten wohl nur die wenigsten gerechnet!

Eigentlich wollte der Discounter seine Kunden mit einer neuen Werbeanzeige dazu bewegen, eine eigene Salatmischung zu kreieren. Doch ein Facebook-User nutzte die Gelegenheit, um in den Kommentaren unter dem Beitrag einen Cannabis-Witz zu hinterlassen. Was ein Aldi-Mitarbeiter darauf antwortet, ist jedoch ziemlich überraschend.

Aldi macht Werbung für Salat – User reißt Cannabis-Witz

„Wenn Mama und Papa dir sagen: Iss mehr Salat, das ist gesund“ – mit diesem Satz wirbt Aldi in seiner Anzeige für ein Gewinnspiel. Um teilzunehmen, sollen die Kunden einen eigenen Snacksalat kreieren. Doch es dauert nicht lange, bis sich die ersten Witzbolde in den Kommentaren zu Wort melden.

---------------------------------

Mehr News zu Aldi:

Aldi: Kundin will Fotobuch erstellen, doch sie verzweifelt

Aldi: Kassierer zu schnell? Kunde zeigt grandiosen Trick! DAS solltest du unbedingt ausprobieren

Aldi: Kundin will Schnäppchen kaufen – sie ahnt nicht, welcher Ärger ihr an der Kasse droht

---------------------------------

Ein User schreibt schließlich: „Mein Salat ist in Deutschland verboten.“ Ein anderer Nutzer stimmt zu: „Meiner auch“ – gefolgt von mehreren lachenden Smileys.

Dass damit natürlich kein regulärer Speisesalat gemeint ist, versteht sich von selbst. Wenn man an eine grüne Pflanze denkt, die in Deutschland verboten ist, kommt einem ganz schnell etwas anderes in den Sinn: Cannabis.

Aldi mit überraschender Reaktion

Diesen Gedanken hatte wohl auch ein Aldi-Angestellter, der in der Social-Media-Abteilung des Discounters arbeitet. Doch seine Reaktion auf den Kommentar überrascht – denn er spricht ihn keinesfalls sachlich und seriös auf das Thema an, sondern macht den Spaß einfach mit.

+++ Aldi: Kundin traut ihren Augen kaum und trifft harte Entscheidung: „Zum letzten Mal gekauft“ +++

„Ist halt kein Brokkoli“, schreibt der Aldi-Mitarbeiter – und spielt damit auf ein Zitat der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig (45, CSU) an. Als Ludwig auf einer Pressekonferenz im Juli 2020 gefragt wurde, ob sie Alkohol für gefährlicher halte als Cannabis, antwortete sie: „Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli.“

Wusstet ihr, dass "Cannabis kein Brokkoli" ist? Dies erklärt Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig, die gerne mit Strohmann-Argumente auf meine Fragen zur Legalisierung antwortet. Am Ende äußert sie aber erstmals Sympathien für eine Entkriminalisierung wie in Portugal... pic.twitter.com/SDRIgHldDK — Tilo Jung (@TiloJung) July 4, 2020

---------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

---------------------------------

Für dieses Zitat erntete Ludwig viel Spott und Kritik im Internet. Mittlerweile hat sich der Satz in den sozialen Netzwerken zu einem Meme entwickelt – das auch offenbar den Aldi-Mitarbeitern nicht verborgen geblieben ist. Und der Verfasser des Cannabis-Witzes belohnt die Antwort von Aldi auch direkt mit einem lachenden Emoji.

So sieht die Rechtslage zu Cannabis in Deutschland aus

Nach aktueller Gesetzeslage gilt Cannabis in Deutschland als illegale Droge. „Der Konsum an sich ist erlaubt. Verboten ist allerdings alles andere, also Cannabisprodukte zu kaufen, zu besitzen, zu verkaufen und Hanfpflanzen anzubauen“, sagt Rechtsanwältin Jenny Lederer vom Ausschuss Strafrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). (at)