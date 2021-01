Aldi lockt mit Sportgeräten während Corona-Pandemie – Kunden laufen Sturm: „Verarsche vom aller feinsten“

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Jetzt, wo seit Anfang November alle Fitnessstudios geschlossen sind, sehnen sich Sport-Fans nach Bewegung. Passend dazu hatte Aldi ab diesem Donnerstag Sportgeräte im Angebot. Doch statt Freude, kam bei Aldi-Kunden nur Frust auf.

Hanteln, eine Yoga-Matte und sogar ein Heimtrainer – Aldi warb im Prospekt mit vielen Sportgeräten und Zubehör. Nicht nur vor Ort in der Filiale, auch online bot der Discounter die Produkte an.

Aldi-Kunden gehen leer aus

Und das Interesse der Kunden war riesig. Anscheinend aber zu riesig. Denn viele Interessenten gingen leer aus. Auf der Aldi-Facebookseite hagelt es viel Kritik von verärgerten Kunden.

Aldi macht im aktuellen Prospekt Werbung für Fitness-Geräte. Foto: Screenshot Aldi Süd

Eine Frau schreibt: „Das war ja mal eine Kunden-Verarsche vom aller feinsten! Die Menschen mit Fitnessgeräten locken, die derzeit wichtiger denn je sind, um in Zeiten einer Pandemie sein Immunsystem stärken zu können.“

Die Aldi-Kundin bemängelt, dass sie kein Sport-Gerät mehr ergattern konnte. „Wir brauchen unseren Sport und waren voller Hoffnung auf baldige Fitnesseinheiten nach langer Zeit! Hier wurde gezielt die Hoffnungslosigkeit der Kunden ausgenutzt, um neue Kunden anzulocken! Bitter! So wird das nichts! Sehr enttäuschend!“, schreibt sie weiter verärgert.

Und damit ist sie nicht alleine. „Um 8.03 Uhr war ich in der Filiale – ausverkauft, in der nächsten Filiale das gleiche. Wie kann es passieren, dass Filialen teilweise keine Angebote geliefert bekommen? Ich bin richtig sauer“, schreibt ein anderer.

Aldi entschuldigt sich

Aldi erklärt „Es ist so, dass wir unsere Mengen sehr frühzeitig planen und zu diesem Zeitpunkt die aktuelle Situation nicht vorherzusehen war. Wir konnten nicht vorhersehen, dass die Fitnessstudios in Deutschland ein zweites Mal schließen müssen und somit die Nachfrage nach Fitness-Artikeln so hoch ist wie sie heute war.“

Vor allem kritisieren viele, dass sie am Donnerstagmorgen auf der Aldi-Homepage online bestellen wollten und plötzlich eine Fehlermeldung angezeigt bekamen.

Nach der enormen Kritik hat Aldi auf Facebook sich nochmals bei allen Kunden entschuldigt und erklärt, dass die Seite aufgrund des großen Interesses zusammengebrochen ist.

Aldi gelobt aber Besserung: „Wir entschuldigen uns für den Zusammenbruch unseres Servers und werden unser kommendes Angebot weiter für euch ausbauen – damit bald neue Fitnessartikel für euch verfügbar sind.“ (ldi)

