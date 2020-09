Aldi: Experiment beendet! Discounter schmeißt DIESE Produkte aus dem Sortiment

am 29.09.2020 um 10:15

Aldi-Experiment gescheitert! Der Discounter hatte im Frühjahr begonnen, ein Produkt-Sortiment anzubieten, das bisher nicht zum Repertoire gehörte. Doch die Aldi-Kunden hatten kein großes Interesse.

„Nach der Testphase haben wir entschieden, dieses Konzept zunächst nicht weiterzuverfolgen“, sagt ein Sprecher von Aldi Süd gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“. Der Verkauf und auch die Rückgabe gestaltete sich schwer, deswegen ist das Experiment jetzt vorbei.

Deshalb gibt es den Aldi-Äquator Deshalb gibt es den Aldi-Äquator

Ist es dir in den letzten Monaten aufgefallen? Aldi hatte ganz üblich Bier und Wasser regionaler Marken in Mehrwegflaschen angeboten. So wollte der Discounter einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Bisher wurden immer nur PET-Flaschen angeboten, die nach Rückgabe nicht wiederverwendet werden.

Aldi: Pfand-Rückgabe war großes Problem

Die Kästen mit Wasser und Bier auf der Verkaufsfläche zu platzieren, war für Aldi kein Problem. Doch die Pfand-Rückgabe gestaltete sich schwieriger. Denn die Pfand-Automaten sind nicht dafür ausgelegt.

-------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-------------------------

Aldi-Kunden mussten das Leergut an der Kasse zurückgeben. Das funktionierte nur dann gut, wenn die Kunden keine großen Mengen dabeihatten. In diesem Bereich muss der Discounter erst noch eine Lösung finden.

Aldi Süd schmeiß Mehrwegflaschen von Gerolsteiner aus dem Sortiment. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Aldi: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Dennoch will Aldi an den regionalen Wasser-Marken festhalten, dazu gehören Rosbacher, Hochwald, Frankenbrunnen, Rheinfels Quelle und Rhenser. Aber auch Volvic und Gerolsteiner gehören zum Sortiment. "Wir möchten darauf hinweisen, dass sich Einweg-PET-Flaschen und Umweltgesichtspunkten deutlich verbessert haben", teilt Aldi außerdem mit.

-------------

Mehr zum Thema Aldi:

Aldi in NRW: Kundin macht Riesen-Fehler – als Mitarbeiter das sieht, zögert er keine Sekunde

Aldi: „Muss das wirklich sein?“ – Kundin will DAS nicht im Prospekt sehen

Aldi: Kunde parkt auf Discounter-Parkplatz – nach dem Einkauf traut er seinen Augen kaum

-------------

Ein weiterer Grund für das gescheiterte Experiment: Corona. Wegen der Pandemie musste sich Aldi laut der „Lebensmittel Zeitung“ auf andere Dinge konzentrieren. Dennoch gibt Aldi die Hoffnung nicht auf: „Wir behalten uns jedoch vor, zu einem späteren Zeitpunkt erneut Mehrwegsysteme für unsere Filialen zu prüfen.“ (ldi)

+++ Aldi-Kunde entsetzt nach Vorfall an Kasse – er gerät unter falschen Verdacht +++

Schon gewusst? Aldi hat das Konzept der Brottheke verändert. Darauf müssen sich Kunden jetzt einstellen. Hier liest du mehr <<<