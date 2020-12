Aldi verteilt Advents-Lose an der Kasse – doch die Kunden ärgern sich trotzdem

Zu Weihnachten bieten viele Unternehmen Extra-Schnäppchen und Gewinne an. So auch Aldi. Beim digitalen Adventskalender gibt es einiges zu gewinnen. Verteilt werden dafür an der Aldi-Kasse Lose. Doch die Kunden ärgern sich trotzdem mächtig.

Jeden Tag gibt es beim Adventskalender Preise zu gewinnen. Darunter sind Smartphones, die Nintendo Switch, E-Roller oder auch Autos. Pro 20 Euro Einkaufswert bekommen Aldi-Kunden an der Kasse jeweils ein Los.

Online können Aldi-Kunden nachschauen, ob sie gewonnen haben oder nicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Shotshop

Aldi: Kunden gehen leer an Kasse aus

Die können online eingelöst werden. Jeden Tag wird ein Türchen dafür geöffnet. „Im Aldi Nord-Gebiet locken beim Online-Gewinnspiel Preise im Wert von ca. 100.000 Euro. Im ALDI Süd-Gebiet werden zusätzlich Glückslose in den Filialen ab einem Einkaufswert von 20 Euro ausgegeben. Hier beläuft sich der Gesamtwert aller Preise auf rund 38,5 Millionen Euro“, heißt es von Aldi.

Auch auf Facebook macht das Unternehmen Werbung für ihr Gewinnspiel. Doch unter dem Post hagelt es mächtig Kritik. Die Kunden sind sauer. Ein Mann schreibt: „Seit Tagen keine Lose bei meiner Filiale in der Hermann-Weinhauser-Straße (München) und das schon am Anfang der Aktion. Habe in den letzten Tagen über Hundert Euro ausgegeben. Bin schon auf die ‚weichgespülte‘ Antwort von Aldi gespannt.“

Eine weitere Aldi-Kundin schreibt: „Also das mit den Losen – wäre schön, wenn ihr das noch mal übt. In meiner Stammfiliale keine da. Ok, heute wieder nicht. Ihr seid doch sonst nicht so verkehrt, warum druckt ihr denn nicht die Losnummern auf dem Kassenbon aus, sobald 20 Euro erreicht sind? Ich finde es einfach nur ärgerlich.“

Aldi-Kunden können trotzdem gewinnen

Auf der speziellen Website zum Aldi-Adventskalender schreibt der Discounter allerdings direkt zwei Mal: „Solange der Vorrat reicht“.

Einen Trost gibt es für Aldi-Kunden aber doch: Denn auch ohne Lose können Preise abgestaubt werden. „Du kannst trotzdem täglich gewinnen: Melde dich täglich einfach hier auf der Website an und bestätige die erste Teilnahme über deine E-Mail. So kannst du jeden Tag mitmachen und einen Tagespreis gewinnen, auch ohne Los. Toll oder?“ heißt es auf der Seite. (ldi)

