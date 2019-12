Aldi: Discounter lässt wichtiges Detail auf Kassenbon weg

Mülheim. Wer derzeit bei Aldi Süd einkaufen geht, dem ist vielleicht schon mal etwas aufgefallen. Oder er wird spätestens jetzt darauf achten, wenn er das nächste Mal bei Aldi Süd an der Kasse steht.

Der Discounter hat nämlich eine Strategie, um die Kunden noch schneller abfertigen zu können. Aldi Süd setzt dabei auf das Prinzip „Mut zur Lücke“ – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Aldi Süd lässt immer eine Kleinigkeit weg auf dem Kassenbon

Denn der Discounter legt schon lange keinen Wert mehr auf die Angabe des Wechselgeldes auf dem Kassenbon. Was das ganz genau bedeutet, hat DER WESTEN getestet.

In Mülheim-Heißen am Wiescher Weg gibt es einen Aldi Süd. Dort wurde eine Kleinigkeit als Test eingekauft: Premium Cookies für 99 Cent und H-Milch für 65 Cent. Macht in der Summe 1,64 Euro, die es zu bezahlen gilt.

Den Fünf-Euro-Schein abgegeben, bedeutet also 3,36 Euro Rückgeld. Das wird auch alles korrekt abgerechnet. Doch auf dem Kassenbon fällt auf: Dort ist nur die Summe angegeben und die Artikel-Anzahl. Mit wie viel Geld bezahlt wurde oder die 3,36 Euro Rückgeld sind dort nicht vermerkt.

Aldi Süd lässt das Wechselgeld auf dem Kassenbon weg. Foto: DER WESTEN

Begründung von Aldi Süd liegt nahe

Aldi Süd begründet dieses Vorgehen folgendermaßen: „Im Rahmen einer möglichst schnellen Abwicklung an der Kasse wird bei einem Einkauf bei ALDI SÜD das Rückgeld auf dem Kassenzettel nicht angegeben. Denn in dem Falle müsste der Kassierer erst abwarten, mit welchem Betrag der Kunde seinen Einkauf bezahlen möchte, diesen in einem nächsten Schritt in das System eingeben und daraufhin würde erst der Kassenzettel gedruckt werden.“

Und weiter: „Die Berechnung des Rückgeldes erfolgt bei ALDI SÜD schon immer anhand eines einfachen Prinzips: Hierbei wird nicht wirklich gerechnet, sondern auf den nächsthöheren, möglichen Betrag, mit dem der Kunde bezahlen könnte, hochgezählt und dabei der Unterschiedsbetrag an den Kunden ausgezahlt.“

Kassierer rechnet nicht, sondern rundet auf

Der Kassierer rechnet also bei dem von DER WESTEN zu bezahlenden Betrag zunächst auf 1,70 Euro auf und dann auf zwei Euro. Da die Wahrscheinlichkeit eines Fünf-Euro-Scheins sehr hoch ist bei einem solchen Betrag, werden neben den 36 Cent direkt drei Euro aus der Kasse genommen.

„Selbst wenn der Kunde 2 Euro zahlen würde, hätte ich mit den Cent-Münzen bereits das passende Wechselgeld parat“, verrät ein Sprecher von Aldi Süd.

Ob es damit wirklich schneller geht als es sowieso bei Aldi bereits der Fall sei mal dahingestellt.

Aldi Nord macht nicht mit

Aldi Nord macht übrigens bei dem Weglassen des Wechselgeldes auf dem Bon nicht mit.

Aldi Nord macht eigentlich nicht mit bei dem Weglassen des Wechselgelds. In diesem Fall war es ein Versehen. Foto: DER WESTEN

Das bestätigte der Aldi-Sprecher Christian Salmen. Dass aber im Test von DER WESTEN auch in einer Aldi-Nord-Filiale in Essen das Wechselgeld nicht angegeben war, das sei ein einmaliges Versehen gewesen. (fb)