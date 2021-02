Aldi: Drastische Veränderung an der Kasse – DARAUF müssen sich die Kunden einstellen

Auch auf Aldi hat die Corona-Krise ihre Auswirkungen. Die Supermarkt-Kette sieht sich zu einem Schritt gezwungen, zu dem es ohne das Virus wohl nicht gekommen wäre.

Denn Aldi will im Kassenbereich aufräumen und dort für Veränderungen sorgen – für Aldi-Kunden bedeutet das eine große Umstellung.

+++ Netto: Rückruf! DIESES Produkt nicht mehr essen – auch wenn auf der Verpackung was anderes steht! +++

Aldi ändert Konzept an Kasse

So ziemlich jeder hat bei Aldi im Kassenbereich wohl schon zugelangt. Ob Schokoriegel, Brillenputztücher oder Batterien – den kleinen Impulskäufe können viele nicht widerstehen. Vor allem Kinder möchten immer etwas mitnehmen.

Der Bereich an der Kasse soll sich in Zukunft aber verändern, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Der Discounter soll mehr Platz und auch Ordnung für weitere Waren schaffen. Grund dafür sind die Bedürfnisse der Kunden und auch die Corona-Pandemie.

----------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Aldi Süd bestätigt, dass diese Impuls-Produkte mehr Raum bekommen sollen. Das heißt: Noch mehr Ware direkt an der Kasse. Vor allem Desinfektionsmittel, Hygienehelfer und Masken sollen Kunden dort vorfinden.

Das Sortiment soll sich an die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden anpassen. „So haben wir zuletzt zum Beispiel Desinfektionsmittel in verschiedenen Inhaltsgrößen angeboten“, so Aldi.

An der Aldi-Kasse gibt es bald noch mehr Ware. (Archivbild) Foto: IMAGO / Geisser

Die Waren an der Kasse sollen mehr Raum bekommen, so will man außerdem auf die Abstandsregeln eingehen. „Durch die volumen- und nachfragegerechte Platzierung der Artikel in unterschiedlichen Kartongrößen können wir generell Platz für weitere Artikel schaffen“, heißt es.

Dabei soll aber nicht jede Kasse gleich aussehen. Aldi will den Bereich regional an die Kunden der jeweiligen Filiale anpassen. Aldi will so die Kunden dazu bringen, wieder öfter Impulskäufe zu tätigen.

+++ Aldi-Hammer! Discounter wagt jetzt DAS – wenn du dieses Hobby hast, wird es dich freuen +++

Aldi: Veränderung wegen Coronavirus notwendig

Denn obwohl diese Produkte nur etwa ein Prozent der Fläche benötigen, machen sie etwa fünf bis sieben Prozent des Umsatzes aus. Durch die Pandemie steht dieser Bereich aber unter Druck.

----------------------------

Mehr Aldi-Themen:

----------------------------

Experten gehen davon aus, dass sich der Verkauf im Kassenbereich negativ entwickeln wird, da es wegen der Corona-Pandemie zu kürzeren Kontaktzeiten zur Ware kommt. Stichwort: Abstand halten.

+++ Aldi: Kunden genervt von schnellen Kassierern – jetzt fordern sie tatsächlich DAS +++

Auch gehen viele Eltern nun ohne ihre Kinder einkaufen. Das sorgt für weniger verkaufte Schokoriegel und Kaugummis, berichtet die „Lebensmittelzeitung“. Dem will Aldi mit der Änderung entgegenwirken. (ldi)

Im Supermarkt Rewe gab es kürzlich einen Vorfall, den ein 16-Jähriger nicht nachvollziehen konnte. Sein Einkauf wurde richtig teuer! Hier mehr >>>