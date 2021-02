Aldi: Discounter bietet FFP2-Masken an – als Kundin den Preis sieht, ist sie verwirrt

Verwirrung um FFP2-Masken bei Aldi!

Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen verlangen das Tragen von FFP2- oder OP-Masken beim Einkaufen. Daher ist es fast schon logisch, dass auch Aldi Süd in seinen Filialen nun derartige Masken anbietet.

Aldi: FFP2-Masken-Angebot irritiert Kundin

Auf Facebook kündigt der Discounter die Produkte an. Doch in den Kommentaren, meldete sich eine Aldi-Kundin zu Wort. Sie verwirrt vor allem der Preis der Masken.

„Ab 4. Februar gibt es bei uns die FFP2-Masken auch im Zweierpack. Damit wir möglichst viele von euch versorgen können, können nur drei Packungen pro Person erworben werden“, verkündet Aldi Süd auf Facebook. Pro Paket verlangt der Discounter laut Werbeanzeige 1,95 Euro.

Doch offenbar ist diese Preisangabe nicht überall gleich. Das berichtet jedenfalls eine Kundin in den Kommentaren: „Bei mir stand in eurer App, dass die Masken 1,95 Euro kosten so wie jetzt auf dem Bild. Und in eurem Angebotsblatt stand, dass sie 4,99 Euro kosten. Leicht verwirrend.“

----------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Leicht pessimistisch fügt sie hinzu: „Aber da ich eh wahrscheinlich erst übermorgen einkaufen gehe, werden dann gar keine mehr da sein wahrscheinlich. Wo es doch nur maximal 3 pro Person gibt.“

Aldi erklärt Preis-Chaos

Aldi Süd klärte den Sachverhalt jedoch schnell auf. „Ich gebe dir Recht, das ist manchmal recht verwirrend“, schreibt ein Social-Media-Mitarbeiter des Discounters als Antwort auf den Kommentar der Kundin.

------------------------------------

Mehr News zu Aldi:

Aldi: Kundin will Produkt kaufen – als sie den Preis sieht, wird sie sauer

Aldi-Kunde macht merkwürdige Entdeckung in Filiale – ist dir DAS auch schon aufgefallen?

Aldi-Kunde wird an Kasse nicht bedient – Grund dafür ist seine Maske

-------------------------------------

„Die Handzettel drucken wir schon einige Wochen im Voraus und manchmal verändert sich der Preis eines Angebots und wir können den Artikel doch noch günstiger anbieten“, erklärt Aldi Süd. „Im Werbezettel können wir es dann nicht mehr ändern, aber ändern es natürlich in den entsprechenden Online-Medien dann ab.“

dm wirft Produkt raus

Eine andere Kundin ist enttäuscht, als sie erfährt, dass dm ein Produkt aus dem Sortiment genommen hat. Welches es ist, liest du hier >>> (at)