Aldi bringt Curvy-Mode auf den Markt – viele Frauen sind fassungslos, als sie die Kleidung anprobieren

Sich im eigenen Körper wohlfühlen, anstatt sich zwanghaft an Schönheitsidealen zu orientieren – diese Botschaft will Aldi mit einer neuen Kollektion vermitteln. Deshalb hat sich der Discounter mit Curvy-Model Angelina Kirsch (31) zusammengetan und einige neue Kleidungsstücke entworfen.

Auf Instagram kündigte Kirsch ihre Zusammenarbeit mit Aldi in der vergangenen Woche noch stolz an. Doch von vielen Kundinnen erhielt sie anschließend derart heftige Kritik, dass sie sich sogar öffentlich entschuldigte.

+++ Aldi: Kunde will Discounter bloßstellen – doch dabei blamiert er sich völlig – „Wie lächerlich dumm“ +++

Aldi erntet Kritik für Curvy-Kollektion: „Gibt definitiv kein gutes Gefühl“

„Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich an den Teilen“, schrieb die 31-Jährige noch am vergangenen Dienstag auf Instagram und zeigte stolz ihr Lieblingsstück – einen blauen Bikini mit weißen Punkten. Doch die Kleidungsgrößen der neuen Kirsch-Kollektion sorgten wir Unmut bei den Käuferinnen.

So meldete sich beispielsweise eine Frau zu Wort, die eine Hose aus der Kollektion gekauft hatte – und sogar extra ein Exemplar gekauft, dass eine Größe über der liegt, die sie sonst trägt. Dennoch war ihr die Hose zu klein. „Wenn man mit 40/42 eine 46 bei deiner Kollektion benötigt, was braucht dann eine wirkliche 46?“, fragt die Kundin. „Die ist dann faktisch bei 50 und das gibt definitiv kein gutes Gefühl!“ Die damit verbundene Message an kurvige Frauen finde sie „richtig blöd!“

+++ Aldi: Rückruf! Pflanzenschutzmittel im Obst – Discounter warnt Kunden +++

Dieser Kritik schließen sich noch viele weitere Frauen an. In den Kommentaren ließt man immer wieder Dinge wie „viel zu klein“, „zu eng“, oder „nichts passt“.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Eine absolute Katastrophe – schließlich ist das genau das Gegenteil von dem, was die Kollektion erreichen wollte. Kurvige Frauen sollten sich in ihrem Körper wohlfühlen und nicht das Gefühl bekommen, dass sie nun sogar „zu dick“ für Curvy-Mode seien.

Curvy-Model Angelina Kirsch entschuldigt sich: „Ebenso enttäuscht wie ihr!“

Dieses Problem erkannte auch Angelina Kirsch einige Tage später und verfasste schließlich einen langen, ausführlichen Instagram-Post, in dem sie sich bei den Käuferinnen entschuldigte. „Schönheit hat keine Kleidergröße! Und dennoch kommen wir nicht ohne Konfektionsgrößen aus“, schreibt sie darin. Diese Zahlen seien ihr zwar eher egal, da das Lebensgefühl im Vordergrund stehe. Aber beim Design der Kollektion musste sie sich „für Aldi an eine bestimmte Größentabelle halten“.

Die dazugehörigen Zahlen stammen aus einer Tabelle des Instituts Hohenstein. „Wie es allerdings zu diesen Diskrepanzen vor allem bei den Hosen und Jeans kommen konnte, kann auch ich mir nicht erklären“, meint die 31-Jährige verzweifelt und entschuldigt sich für die negativen Erfahrungen, die einige Frauen mit den Produkten machen mussten: „Ich verstehe Euch zu 100 Prozent und bin ebenso enttäuscht wie Ihr!“

+++ Aldi: Mann blättert durch Prospekt – bei diesem Angebot kriegt er sich nicht mehr ein +++

In Zukunft will Angelina Kirsch deshalb „auf solche offiziellen Tabellen verzichten“ und lieber auf ihr Bauchgefühl hören. (at)