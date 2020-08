Aldi: Betrug! Kundin mit dringender Warnung: „Achtung, es gibt...“

Dringende Warnung einer Kundin von Aldi Süd!

Als sich Claudia H. im Internet über die neuesten Angebote von Aldi Süd informierte, stieß sie auf ein Angebot, das zu verlockend klang, um wahr zu sein...

Aldi Süd: Kundin warnt vor dieser Betrugsmasche

Und das war es am Ende auch! Geworben wurde mit einem geschenkten E-Bike von Aldi Süd auf einer Facebook-Seite, die der vom echten Discounter täuschend ähnlich sah.

Durch einen Klick auf „Gefällt mir“ soll der Kunde angeblich die Chance auf das fabrikneue Elektrorad vom Discounter erhalten – doch der hat mit dieser Aktion eigentlich rein gar nichts zu tun.

Aldi Süd: Eine Kundin warnt vor einer Fake-Seite, die dem Discounter auf den ersten Blick täuschend ähnlich sieht. Foto: imago images / Petra Schneider

Aldi: Das passiert, wenn du trotzdem an dem Gewinnspiel teilnimmst

Betrüger haben sich den guten Namen des Discounters zu Nutze gemacht. „Achtung! Es gibt eine Fake-Seite, die sich 'Aldi-Sued Club' nennt“, warnt die aufmerksame Kundin daher. Mit dem Gewinnspiel wollen die Betrüger Kunden auf ihre Facebook-Seite locken.

Immer wieder gebe es laut „mimikama.de“, einem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, solche Fake-Gewinnspiele. Ihr eigentlicher Sinn sei es, Daten zu sammeln und so Werbung unter die gutgläubigen Kunden zu bringen.

So profitieren die Betrüger von deinen Daten

Das könne wie in Claudias Fall per Privatnachricht geschehen. Möglich sei auch, dass die Seite zunächst durch den Namen „Aldi“ bekannter wird, sich dann umbenennt und den Fans so Werbung ganz anderer Unternehmen in die Timeline spielt.

„In diesen Fällen 'gewinnt' lediglich der Seitenbetreiber“, schreiben die Autoren von „mimikama“. Auch Claudia warnt: „Macht NICHT bei dem Gewinnspiel (E-Bike) mit!“ Denn kein einziger Kunde erhalte einen Preis, stattdessen fluten Werbeemails deren Postfächer – die Erfahrung musste sie selbst machen.

So erkennst du Fake-Gewinnspiele:

Ein ordentliches Impressum fehlt auf der Seite

Angaben zum Veranstalter sind auch nicht vorhanden

Oft lässt die Rechtschreibung der Betrüger zu wünschen übrig

Die Seiten existieren oft erst seit wenigen Tagen

Die Fake-Seiten haben keinen Verifizierungshaken hinter dem Seitennamen – den findest du, wenn vorhanden, hinter dem Seitennamen im Titelbild

Das Fake-Gewinnspiel war dem Discounter bereits bekannt. Nach deren Meldung ist sie inzwischen von Facebook entfernt worden. (vh)