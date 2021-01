Aldi-Kunde macht merkwürdige Entdeckung in Filiale – ist dir DAS auch schon aufgefallen?

Als ein Kunde wie gewohnt bei Aldi einkauft, macht er eine Entdeckung, die ihm ein Mysterium eröffnet.

Die Vielfalt der Produkte bei Aldi ist groß, auch die Getränkeabteilung ist breit ausgestattet. Kunden können bei ein und demselben Getränk zwischen der Marke oder der Flaschengröße entscheiden. Einem Kunden fällt dabei allerdings etwas ganz Bestimmtes auf.

+++ Aldi: Kundin kauft Berliner beim Discounter – als sie reinbeißt, wird sie bitter enttäuscht +++

Aldi: Entdeckung stellt Kunden vor Rätsel

Im Zentrum des Rätsels steht der Apfelsaft von Aldis Hausmarke. Der Discounter bietet diesen sowohl in 1,5 Liter-Flaschen als auch in einer kleineren 0,5 Liter-Variante an. Für viele Kunden ist das Format praktisch für unterwegs. Einem Mann fällt jedoch etwas Außergewöhnliches an dem Getränk auf, das ihm keine Ruhe lässt. Über Facebook wendet er sich an Aldi und hofft dadurch das Geheimnis hinter seiner Beobachtung zu lüften.

-------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche erscheint ein Prospekten mit Angeboten

-------------------------

„Ich frage mich seit einiger Zeit, warum die Apfelschorle in großer Packung wesentlich heller ist als die kleinen Flaschen. Dies ist seit einiger Zeit so. Das war aber nicht immer so“, wundert sich der Kunde. Seiner Meinung nach sei sogar der Geschmack ein anderer. Der Saft aus der 1,5 Liter-Flasche schmecke wässrig.

Beim genaue Hinsehen wird der Hinweis des Kunden deutlich. Die Flaschen unterscheiden sich farblich. Foto: Facebook

Der Discounter soll sein Problem aufklären: „Ist das ein Versehen in der Produktion und wird es bald wieder normale Apfelschorle geben oder bleibt das trübe Zeug so?“ In der Kommentarspalte rätseln auch andere Kunden. Eine Facebook-Nutzerin schlägt vor: „Ein Blick auf die Zutatenliste könnte das Geheimnis schon lüften. Möglicherweise werden die kleinen Flaschen auch woanders abgefüllt und enthalten einen anderen Saft.“

Der Kundenservice verweist den aufgebrachten Kunden an die entsprechende Filiale. Auf eine Anfrage von DER WESTEN erklärt eine Aldi-Mitarbeiterin, dass der Farbunterschied zwischen den Apfelsaftflaschen an der Apfelernte läge. „Apfelsaftkonzentrat, das für die Herstellung der Apfelschorle verwendet wird, wird im Laufe der Lagerung immer dunkler. Am Ende der Saison, also nach etwa einem Jahr, ist es deutlich dunkler als Konzentrat aus frischer Ernte. Qualitativ gibt es aber keinen Unterschied.“

------------------------

Weitere News zum Thema Einkaufen:

Kaufland: Vermisstes Produkt nicht aus dem Sortiment genommen! DAS erklärt der Supermarkt

Netto: Kunde sieht Preis für Eier und kann es nicht fassen – „Veralbern könnt ihr jemand anderen“

dm: Klopapier-Hype! DARUM wollen alle dieses Toilettenpapier haben

-----------------------

Dass der Kunde darüber hinaus einen Unterschied schmecke, läge unter anderem auch an dem jeweiligen Ursprung der verwendeten Früchte. So können die Klimaverhältnisse bei der Ernte dafür verantwortlich sein.