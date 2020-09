Aldi ändert Konzept an Brottheke – für Kunden ändert sich jetzt DAS

Einige Supermärkte und Discounter, wie auch Aldi, bemühen sich schon länger darum, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Nachhaltigkeit zu fördern. Nun ändert Aldi sein Konzept an der Brottheke.

Für Aldi-Kunden gibt es damit eine Änderung.

Aldi: Neues Konzept an Brottheke

Unter dem Thema „Zu viel Plastik kommt uns nicht mehr in die Tüte“, bietet Aldi Süd bereits seit dem 7. September eine Alternative zum Plastikbeutel an der Brottheke an: den Mehrwegbeutel. Den Stoff-Beutel gibt es zunächst in der Größe von circa 20 x 50 Zentimeter. Ab November soll das Angebot der Mehrwegbeutel ausgebaut werden.

Ab dem 1. November steht Kunden dann neben dem kleinen Beutel ein breiterer Mehrwegbeutel in der Größe von circa 25 x 45 Zentimeter zur Auswahl. Dadurch will der Discounter „weniger Verpackungsmüll“ verursachen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Weiter sollen die neuen Beutel atmungsaktiv sein und mit einem Kordelzug verschlossen werden können. Das soll Brot und Backwaren frisch halten.

Zudem könne der Beutel gewaschen und wiederverwendet werden. Die Beutel seien mit einem Sichtfenster versehen, sodass die Kassierer erkennen können, welche Ware sich darin befindet.

Aldi: Der Stoffbeutel soll die Umwelt schonen. Foto: Aldi

Aldi: Beutel mit Siegel zertifiziert

Die Stoffbeutel sind nach dem „Global Organic Textile Standard“ zertifiziert und erfüllen die „Kriterien des ersten staatlichen Siegels für nachhaltige Textilien des Grünen Knopf“, so Aldi.

Die neuen Beutel sind damit ein Beitrag der von Aldi angestrebten „Verpackungsmission“, die Verpackungsmenge seiner Eigenmarken bis 2025 um rund 30 Prozent zu reduzieren.