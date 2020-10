Aldi: Dieses Produkt ist in England seit Jahren ein Kassenschlager – jetzt kommt es auch nach Deutschland

Weihnachten rückt immer näher. Monate vorher macht sich Aldi bereits Gedanken, welche Produkte uns während der Adventszeit angeboten werden. Neben Schoko-Weihnachtsmänner, Marzipan-Kartoffeln und Glühwein ist der Adventskalender natürlich ein Muss.

Ob groß oder klein – jeder liebt den Adventskalender. Man ist einfach nie zu alt dafür. Bei Aldi in England gibt es seit Jahren einen Kalender, der immer ratz fatz ausverkauft ist. Bei uns suchte man ihn bisher jedoch vergeblich.

Aldi: Dieser Kalender ist DER Renner

Wie „The Sun“ berichtet, kostet der Kalender etwa 55 Euro. Der Preis lässt erahnen: kleine Schoko-Täfelchen sind da natürlich nicht drin. Was ihn so zum Renner macht: Wein! Denn der Wein-Adventskalender hält für 24 Tage eine andere Wein-Sorte bei Aldi parat.

Laut einem Bericht der FAZ ist auch in den USA dieser Kalender der Renner. Die Menschen stehen Stunden vor Aldi-Öffnung Schlange, um sich ein Exemplar zu sichern.

Bei Aldi in England wird er ab dem 1. November online und in der Filiale angeboten. Bisher suchten Kunden in Deutschland vergeblich so einem dem Wein-Adventskalender. Bei Kaufland wird aktuell allerdings ein Bier-Kalender für knapp 40 Euro angeboten.

Bei Aldi gibt es den Adventskalender bald zu kaufen. Foto: Aldi Süd

Mit dabei: Störtebeker Mittsommer-Wit, Wildbräu Bayrisch Hell und die Bad Santa Edition 2020 von der Flötzinger Brauerei.

Aldi: Wein-Fans dürfen sich freuen

Doch von Wein keine Spur. Unsere Redaktion hat bei Aldi nachgefragt: Wird es dieses Jahr auch endlich einen Wein-Kalender bei uns geben?

Die freudige Nachricht: Ja! Ab dem 13. November bietet Aldi den Adventskalender auch in Deutschland ab. Darin enthalten sind 24 Röhrchen mit verschiedenen Weinen aus aller Welt. Volumen: 100 Milliliter.

Für 39,99 Euro kannst du dir ein Exemplar sichern. Ob er auch online angeboten wird, ist noch nicht klar. Bei Aldi findest du aber schon einige andere mit Schokoladen und Snacks. Das passende Schlückchen Rot und Weiß gibt es dann im nächsten Monat. Na dann, auf eine besinnliche Wei(h)nachtszeit. (ldi)

